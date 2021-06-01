Fenerbahçe, Maksimovic transferinde mutlu sona yakın

Fenerbahçe, Napoli'den ayrılmak üzere olan Nikola Maksimovic'i kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Maksimovic transferinde mutlu sona yakın
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01 Haziran 2021 09:25
Nikola Maksimovic
Nikola Maksimovic
Napoli
Fenerbahçe, Napoli ile sözleşmesi sona eren Nikola Maksimovic'i kadrosuna katmak için çok ısrarlı.

Sarı-Lacivertliler, bu transferi bitirmek için tüm imkanları kullanıyor. Görüşmelerin kısa süre içinde bitirilmesi planlanıyor.

29 yaşındaki stoper, 2017'de Torino'dan Napoli'ye 21 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Roma da oyuncu ile ilgileniyor. Bu sezon 17 maça çıkan Maksimovic, Avrupa Ligi'nde de 8 kez oynadı.




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