Fenerbahçe, Maksimovic transferinde mutlu sona yakın

Fenerbahçe, Napoli ile sözleşmesi sona eren Nikola Maksimovic'i kadrosuna katmak için çok ısrarlı.Sarı-Lacivertliler, bu transferi bitirmek için tüm imkanları kullanıyor. Görüşmelerin kısa süre içinde bitirilmesi planlanıyor.29 yaşındaki stoper, 2017'de Torino'dan Napoli'ye 21 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.Roma da oyuncu ile ilgileniyor. Bu sezon 17 maça çıkan Maksimovic, Avrupa Ligi'nde de 8 kez oynadı.