Fenerbahçe makineye bağladı; İnanılmaz görüntü

Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı Sivas maçı sonrası sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf, günün en çok etkileşim alan görüntüsü oldu.Konuk ekip duran top kullandığı sırada sarı lacivertlilerin ceza alanındaki dizilişini gösteren fotoğrafta Ferdi, Batshuayi, Serdar Aziz, Szalai, Arao, Alioski ve Crespo'nun tek hat üzerinde adeta ip gibi dizildiği görüldü. Bazılarının fotomontaj zannettiği ancak tamamıyla gerçek olan bu görüntü, Fenerbahçe'nin ofsayt taktiğine mükemmel bir örnekti.Bu sezon rakiplerini en fazla ofsayta düşüren (63) takım olan sarı lacivertlilerin bu tuzağına Sivas da 4 kez düştü.