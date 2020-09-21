Fenerbahçe mağlubiyeti Tokat Belediye Plevne için 'tecrübe' oldu

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevne'nin antrenörü İlker Altan 3-2 kaybettikleri Fenerbahçe HDI Sigorta maçıyla ilgili "Bu maç bize büyük tecrübe oldu." dedi.



Antrenör Altan, AA muhabirine ligin üçüncü haftasında sahalarında Fenerbahçe HDI Sigorta'ya 3-2 yenildiklerini hatırlattı.



Zor bir maç olduğunu dile getiren Altan, "Fenerbahçe HDI Sigorta'nın gücünü biliyorduk. İlk iki seti rahat aldılar. Üçüncü sette oyuncularım çok iyi performans gösterdiler ve seti aldık. İyi geri döndük. Maçı 2-2'ye getirdik. 5. seti kaybettik ama maçtan bir puan ile ayrıldığımız için mutluyum. Bu maç bize büyük tecrübe oldu. Üçüncü sette gösterdiğimiz performansı bütün setlere yaymalıyız. Ligde bir maçımız eksik 4 puan ile 9. sırada yer alıyoruz." diye konuştu.



Bu sezonun yoğun geçeceğini anlatan Altan, "Bu sezon 3 günde bir maç oynayacağız. Sezonun şubat ayında bitirilmesi planlanıyor. Yoğun bir maç trafiği var. Bu akşam İzmir'e gideceğiz çarşamba İzmir'de Altekma maçını oynayacağız. Oradan da İstanbul'a geçeceğiz. Hafta sonu maçımız orada. Sakatlıkların yaşanmadığı bir lig olur. Hedefimiz ligde kalıcı bir takım olmak." ifadelerini kullandı.



