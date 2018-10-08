VAR NASIL DEVRE DIŞI KALDI

VAR GİDİNCE NELER YAŞANDI

O ANDA TAKIM KAPTANLARI DA BİLGİLENDİRİLDİ

ÇAKIR GÖRMEDİ Kİ MÜDAHALE ETSİN

SPORX DUYURDU, TFF AÇIKLADI

Süper Ligde bu sezon ilk kez uygulanmasına rağmen ilk 7 haftada başarılı bir şekilde yürütülen VAR sistemine adeta nazar değdi.Bu hafta oynanan Fenerbahçe - Başahşehir karşılaşmasında VAR'ın devre dışı kaldığı sırada bariz bir golün ofsayt gerekçebiyle iptali ise adeta gündemin birinci sırasına oturdu.Bir çok futbol otoritesinin (!) VAR konusunda henüz yeterli bilgiye sahip olmaması yaşanan VAR arızası ve yanlış kalkan ofsayt bayrağının düzeltilmesi konusunda gündeme çeşitli iddiaların gelmesine neden olurken Sporx.com konu ile ilgili kafalarda oluşan tüm soru işaretlerini ortadan kaldıracak bilgilere ulaştı.Müsabakadaki VAR sisteminin Türk Telekom'a ait UPS adındaki güç kaynağı müsabakanın 80.dakikasında güç üretemez duruma düşerek devre dışı kaldı. VAR'ın devre dışı kalması yaklaşık 6 dakika sürdü. Süper Ligde iki hafta önce yaşanan VAR kesintisinde ise bu kez Riva'daki VAR sisteminin serverındaki arızadan kaynaklanmış ekranlar donmuştu.Bu hadisenin ardından Cünyet Çakır'ın başında olduğu Fenerbahçe-Başakşehir karşılaşmasına ait stattan gelen tüm ekranlar siyaha düşmüş oldu. Yine bu UPS cihazı üzerinden görüntü ile birlikte telsizlerde kesildi. Cüneyt Çakır ekranların siyaha düşmesinin ardından masa telefonundan yayıncı kuruluşun Kadıköy'deki yayın arabasına bilgiyi verdi.Yayın kuruluş yetkilileri, Riva'daki VAR odasından Cüyeyt Çakır'dan gelen bu bilgiyi TFF temsilcisi arcılığı ile müsabakanın 4.hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya o da kulaklıktan orta ve yardımcı hakemlere iletti. VAR'ın devre dışı bırakıldığı bilgisini alan hakem Palabıyık bu bilgiyi aynı anda her iki takımın kaptanlarına iletti.Tabii VAR sistemiyle iletişimin koptuğu sırada kalkan yanlış ofsayt bayrağı bir golün güme gitmesine neden olurken bu olay "Peki VAR odası 4. hakem aracılığı ile neden müdahele etmedi" sorusunu gündeme getirdi. Ancak stattaki Türk Telekom'a ait güç kaynağının gitmesi VAR adasındaki tüm ekranların sihaya düşmesinden dolayı VAR odası ofsayt pozisyonunu görememesine neden oldu. Bu durumda ne VAR odasında ne saha kenarındaki VAR kabininde ekranlar siyah olmuştu.Bir diğer konu ofsayt pozisyonu sırasında Ali Palabıyık ile dördüncü hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun pozisyonla ilgili ne konuştuğu iddiası. Yardımcı hakem Serkan Çimen'in ofsayt kaldırması üzerine Ali Palabıyık direkt golü iptal etti. Bu sırada 4.hakem ile bu konuda bir iletişim veya teyit durumunda bunulmadı. Gol sırasında Ali Palabıyık ile 4.hakemin konuşma görüntüsü VAR'ın kesildiği sıradaki iletişim görüntüsüydü.Türkiye Futbol Federasyonu, SPORX'in yayımladığı detayların ardından bir açıklama yaptı ve sorunun enerji kaynağından kaynaklandığını doğruladı.TFF'nin açıklamasında; "Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Kompleksi'nde oynanan Fenerbahçe-Medipol Başakşehir müsabakasında Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) ile ilgili bir kesinti yaşanmıştır. Söz konusu müsabakada; stadyum dışında bulunan naklen yayın araç alanındaki VAR teçhizatına enerji veren kesintisiz güç kaynağında yaşanan arıza, kamera görüntülerinin aktarımını yapan medya taşıma cihazının kapanmasına neden olmuş, cihazın yeniden aktif hale gelmesi için gereken süre nedeniyle 5 dakika 40 saniye boyunca VAR sistemi devre dışı kalmıştır. Konuyla ilgili çalışmalar ivedilikle başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız." ifadeleri kullanıldı.