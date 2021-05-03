Fenerbahçe maçında oyuna girmeyi reddetti

Fenerbahçe ile BB Erzurumspor'un karşı karşıya geldiği mücadelede ilginç bir olay yaşandı.



Karşılaşmanın 61. dakikasında 3-0 geride olan BB Erzurumspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, oyuna müdahale etmek için Gomes'i yanına çağırdı. Ancak son haftalarda 11 oynadıktan sonra kulübeye çekilen oyuncu, oyuna girmek istemedi.



Deneyimli teknik adam 29 yaşındaki oyuncunun yanına giderek oyuna girmesi için ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamayınca Cenk Ahmet'in yerine Butko'yu oyuna aldı.



"SAKATLIĞI VARDI, O YÜZDEN GİRMEDİ"



Maç sonunda konuşan BB Erzurumspor Basın Sözcüsü Ahmet Dal, "Gomes'in sakatlığı vardı, o yüzden oyuna girmek istemedi. Yılmaz Vural, 'Gir, yaparsın bir şeyler' dedi ama girmedi. Büyütecek bir şey yok." ifadelerini kullandı.



YILMAZ VURAL: "HİÇBİR ŞEYİ YOK, OYNAMADI"



Yılmaz Vural ise, Gomes'in maaş sıkıntısı nedeniyle oyuna girmediğini söylerken, "Gomes de oyuna girmek istemedi, ayağım iyi değil dedi, hiçbir şeyi yok, oynamak istemedi. Maç öncesinde ekonomik olarak sıkıntıları olduğu için oynamak istemiyor. Rica ettim, sana ihtiyacımız var, oyuna gir dedim, girmem dedi" diye konuştu.



