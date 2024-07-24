Fenerbahçe maçına İngiliz hakem!

Fenerbahçe'nin Lugano ile oynayacağı rövanş karşılaşmasını Robert Jones yönetecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe maçına İngiliz hakem!
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24 Temmuz 2024 10:42
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano ile oynayacağı rövanş maçının hakemi belli oldu.

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de oynayacağı rövanş karşılaşmasını İngiliz hakem Robert Jones yönetecek.

Sarı-lacivertliler, Lugano ile deplasmanda oynadığı maçı 4-3'lük skorla kazanmıştı.

Fenerbahçe, Lugano ile rövanşta 30 Temmuz'da Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

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