Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano ile oynayacağı rövanş maçının hakemi belli oldu.
Fenerbahçe'nin Kadıköy'de oynayacağı rövanş karşılaşmasını İngiliz hakem Robert Jones yönetecek.
Sarı-lacivertliler, Lugano ile deplasmanda oynadığı maçı 4-3'lük skorla kazanmıştı.
Fenerbahçe, Lugano ile rövanşta 30 Temmuz'da Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe'nin Kadıköy'de oynayacağı rövanş karşılaşmasını İngiliz hakem Robert Jones yönetecek.
Sarı-lacivertliler, Lugano ile deplasmanda oynadığı maçı 4-3'lük skorla kazanmıştı.
Fenerbahçe, Lugano ile rövanşta 30 Temmuz'da Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU