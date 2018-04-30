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Fenerbahçe maçına damga vuran olay! Pota ölçüldü

Fenerbahçe Doğuş Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 27. hafta maçında Muratbey Uşak takımına konuk oldu.

Fenerbahçe maçına damga vuran olay! Pota ölçüldü
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30 Nisan 2018 14:52
Fenerbahçe Doğuş Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 27. hafta maçında Muratbey Uşak takımına konuk oldu.

Uşak Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan maçı 81-90 kazanan taraf Fenerbahçe Doğuş olurken karşılaşmaya damga vuran an ilk periyodun sonlarına doğrudan yaşandı.

Fenerbahçe Doğuşlu oyuncular maç sırasında 6'da 0 üçlük atınca sarı lacivertli ekip potanın yüksekliğinin ölçülmesi için itirazda bulundu. Yükseklikte sorun olmadığı için maça kaldığı yerden devam edildi

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