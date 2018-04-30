Fenerbahçe maçına damga vuran olay! Pota ölçüldü

Fenerbahçe Doğuş Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 27. hafta maçında Muratbey Uşak takımına konuk oldu.
Uşak Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan maçı 81-90 kazanan taraf Fenerbahçe Doğuş olurken karşılaşmaya damga vuran an ilk periyodun sonlarına doğrudan yaşandı.
Fenerbahçe Doğuşlu oyuncular maç sırasında 6'da 0 üçlük atınca sarı lacivertli ekip potanın yüksekliğinin ölçülmesi için itirazda bulundu. Yükseklikte sorun olmadığı için maça kaldığı yerden devam edildi
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Uşak Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan maçı 81-90 kazanan taraf Fenerbahçe Doğuş olurken karşılaşmaya damga vuran an ilk periyodun sonlarına doğrudan yaşandı.
Fenerbahçe Doğuşlu oyuncular maç sırasında 6'da 0 üçlük atınca sarı lacivertli ekip potanın yüksekliğinin ölçülmesi için itirazda bulundu. Yükseklikte sorun olmadığı için maça kaldığı yerden devam edildi
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın