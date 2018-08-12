Fenerbahçe maçı özet izle, Fenerbahçe Bursaspor maçı yayını

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Fenerbahçe, 2-1'lik skorla kazandı.



Bursaspor, 16. dakikada William Troost-Ekong'un golüyle öne geçti. Fenerbahçe, 22. dakikada Giuliano'nun penaltı golüyle eşitliği sağladı. 30. dakikada sahneye çıkan Josef de Souza ilk yarının ve maçın skorunu belirledi.



Hakem Halil Umut Meler, 22. dakikadaki penaltı pozisyonunda VAR'dan destek aldı. 30. dakikada ise Josef'in golü sonrası, VAR'dan çıkan karar sonrası golü onayladı. Hakem Meler, 56. dakikada Bursaspor lehine penaltı verdi ve VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonun ofsayt olduğuna karar verdi.



Fenerbahçe, bu sonuçla ilk maçından 3 puanla ayrıldı. Bursaspor ise ilk hafta puanla tanışamadı.



Fenerbahçe, 14 Ağustos Salı günü Benfica ile oynadıktan sonra 18 Ağustos Cumartesi akşamı 21.45'te Yeni Malatyaspor'un konuğu olacak. Bursaspor ise 18 Ağustos Cumartesi akşamı 19.15'te Kayserispor'u evinde ağırlayacak ve ilk 3 puanıyla tanışmak isteyecek.



PHILLIP COCU, İLK 11'DE 4 DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ



Süper Lig'in ilk haftasında Bursaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu, Benfica maçının ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.



Sarı-lacivertli ekip, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonundaki ilk maçında Bursaspor ile Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi.



Fenerbahçe'de teknik direktör Cocu, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz'in Benfica takımıyla yapılan maçın ilk 11'inde şans verdiği Eljif Elmas, Alper Potuk, Nabil Dirar ve Mathieu Valbuena'yı Bursaspor karşılaşmasında yedeğe çekti. Hollandalı teknik adam, bu futbolcuların yerine ilk 11'de Josef de Souza, Andre Ayew, Barış Alıcı ve Roberto Soldado'ya görev verdi.



Sarı-lacivertli ekip, Bursaspor müsabakasına Volkan Demirel, Mauricio Isla, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Josef de Souza, Barış Alıcı, Giuliano Victor de Paula, Andre Ayew ve Roberto Soldado 11'i ile başladı.



ANDRE AYEW, İLK RESMİ MAÇINDA



Fenerbahçe'nin İngiltere'nin Swensea City takımından kiraladığı Andre Ayew, sarı-lacivertli ekipteki ilk resmi maçına çıktı. Sakatlığı nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki Benfica müsabakasının kadrosunda yer almayan Ganalı futbolcu, Bursaspor karşılaşmasına ilk 11'de başladı. Sarı-lacivertli ekipte Spor Toto 1. Lig temsilcisi Altınordu'dan transfer edilen Barış Alıcı da Bursaspor mücadelesinde ilk 11'de maça başladı.



Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden kaleci Berke Özer yedekler arasında yer bulurken, Ferdi Kadıoğlu 21 kişilik müsabaka kadrosuna alınmadı.



YENİ TRANSFER ISLAM SLIMANI TRİBÜNDE



Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna kattığı Cezayirli futbolcu İslam Slimani, Bursaspor maçını statta takip etti.



İngiltere'nin Leicester City takımından kiralanan 30 yaşındaki forvet, kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attıktan sonra müsabakayı locadan izledi.



MÜCADELE YÜKSEK TEMPOYLA BAŞLADI, BURSASPOR GOLÜ BULDU



Mücadele çok yüksek bir tempoyla başladı. Fenerbahçe'nin yükselttiği tempo sonucu Bursaspor da etkili ataklar yaptı. İlk 5 dakika gol pozisyonsuz geçtikten sonra, Fenerbahçe kanat akınlarıyla etkili olmaya çalıştı. Yüksek tempoda geçilen mücadelede Fenerbahçe, 10. dakika geçilirken kontrolü de ele almaya başladı. 15. dakikada kontraatak gerçekleştiren Bursaspor, köşe vuruşu kazandı.



Yusuf'un kullandığı köşe vuruşunda ön direkteki Soldado'nun kafasından seken topa arka direkte Ekong uçarak kafayı vurdu ve topu ağlara yolladı. Bursaspor, 16. dakikada gelen bu golle Kadıköy'de 1-0 öne geçen taraf oldu.



BURSASPOR KAÇIRDI, FENERBAHÇE PENALTI KAZANDI



Fenerbahçe, yediği golden sonra tempoyu yine yüksek tuttu. 17. dakikada Andre Ayew, beraberlik fırsatını tepti. 18. dakikada ise Bursaspor, Yusuf Erdoğan ile farkı 2'ye çıkarma şansını değerlendiremedi.



Sarı lacivertlilerin sürekli, kalabalık ve hızlı bir şekilde oynadığı bölümde Mehmet Topal ile penaltı kazandı. Ceza alanı sağ çaprazında topu alan Mehmet Topal, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan da onay alan Meler, penaltı noktasını gösterdi.



22. dakikada topun başına gelen Giuliano, kalecinin sağına, direk dibine doğru yerden bir vuruş yaptı. Harun köşeyi tahmin etmesine rağmen topu çıkaramadı. Böylece mücadeleye eşitlik geldi.



YİNE BURSASPOR KAÇIRDI, JOSEF KAÇIRMADI



Fenerbahçe'nin önde yoğun presini aşan Bursaspor, maç başından beri olduğu şekilde Yusuf Erdoğan ile etkili ataklar yapmayı sürdürdü. 25 ve 26'da bu şekilde tehlikeler yaratan Bursaspor, 30. dakikada kalesinde golü gördü.



Köşe vuruşu sonrası sol kanattan Giuliano'nun ortasında Soldado'nun kafayla indirdiği topu, kale önünde Josef tamamladı ve Fenerbahçe, 30. dakikada 2-1 öne geçti.



ARKA ARKAYA, KARŞILIKLI İKİ TEHLİKELİ POZİSYON



Mücadelede 2-1 sonrası Fenerbahçe, oyunun kontrolünü elinde tutsa da tempoyu yüksek tutmaktan vazgeçmedi. 40. dakikada Fenerbahçe, farkı 2'ye yükseltme şansını değerlendiremedi. Savunma arkasına gönderilen topa Soldado hareketlendi, bu sırada kalesini terk eden Harun topa dokunamadı. Soldado'nun geriye çıkardığı topu Ayew kontrol edemedi.



2 dakika sonra bu kez Bursaspor, net bir gol pozisyonunu değerlendiremedi. Yusuf Erdoğan'ın ceza alanına taşıdığı topta Lima önünü boşalttı ancak Fenerbahçe savunması ona vuruş imkanı tanımadı. Topu önünde bulan Necid'in vuruşunda top yan ağlarda kaldı.



Temponun çok yüksek olduğu mücadelenin ilk yarısı 2-1'lik Fenerbahçe üstünlüğüyle geldi.



PENALTI VERDİ, OFSAYTA ÇEVİRDİ



Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, ikinci yarının başında Tomas Necid'i kenara alıp Tunay Torun'u sahaya sürdü.



Fenerbahçe, ikinci yarının aşında oyunun kontrolünü sağlayamadı. İlk 10 dakikalık bölümde Barış Alıcı'nın oyunu, Fenerbahçe'nin hücum anlamındaki tek aksiyonlarıydı. 53'te Barış Alıcı, iki oyuncuyu çalımlayıp savunma arkasına ara pası attı. Topla buluşan Andre Ayew gelişine vurdu ancak top üstten auta gitti.



55. dakikada hakem Halil Umut Meler, önce penaltı verdi. VAR hakemi Ali Palabıyık ve AVAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'nun kararını bekleyen hakem Meler, gelen uyarı sonrası penaltı kararını bozarak ofsayta hükmetti.



BARIŞ ALICI HAZIRLADI, AYEW KAÇIRDI



Fenerbahçe, maçın başındaki kadar kalabalık adamla kontraataklar yapamasa da yüksek tempoda ataklar yapmayı sürdürdü. 63. dakikada sol kanattan içeri sokulan Barış'ın pasında ters tarafta topu alan Ayew, karşı karşıya pozisyonda köşeye yerden vurdu. Top direğin dibinden auta çıktı.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, oyuna ilk müdahalesini yaptı ve 66. dakikada Soldado'yu oyundan alıp yerini Nabil Dirar'a bıraktı.



Barış Alıcı ise olağanüstü oyununu sürdürdü. 71. dakikada sol kanattan arka arkaya paslarla gelinen atakta Barış, ara pasını Giualiano'ya attı. Barış'tan topu alan Giuliano, Ayew'le müthiş bir verkaç yaptı ancak son çizgiden içeri çevirdiği topu savunma kornere yolladı.



Fenerbahçe, 75. dakikada geçildikten sonra daha çok ayağa pas yaparak oyunu tutmaya çalıştı. Bursaspor ise Fenerbahçe'nin sağına Yusuf Erdoğan ve Aziz Behich ile hücum ederek pozisyonlar bulmaya devam etti. 79'da Aziz'in ortasında Lima tehlikeli pozisyonda kafayı vurdu ancak Volkan Dedemirel üzerine gelen bu kafa vuruşunu tutmayı başardı.



BARIŞ ALICI AYAKTA ALKIŞLANDI! ALİ KOÇ...



Cocu, 83'te maçın yıldızı Barış Alıcı'yı çıkarıp yerine Eljif Elmas'ı oyuna sürdü. Fenerbahçe'nin genç yıldızı Barış Alıcı oyundan çıkarken başta Başkan Ali Koç olmak üzere tüm taraftarlar ayakta alkışladı.



Bursaspor'da ise Allano Lima yerine Emre Taşdemir oyuna dahil oldu. Aybaba, 2 dakika sonra da Furkan Soyalp yerine Jani Atanasov'u aldı.



Mücadelenin 90+5. dakikasında Volkan Demirel ile Martin Skrtel arasındaki çarpışma sonucu, top Slovak oyuncun eline çarptı. Bursasporlu oyuncuların yoğun penaltı itirazıyla birlikte VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Halil Umut Meler, pozisyonu izlemey gitti. Sonrasında penaltı olmadığına dair karar verdi. Mücadele 2-1'lik sonuçla bitti.