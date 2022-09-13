Fenerbahçe maçı öncesi Rennes'de büyük şok

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki rakibi Rennes'de maç öncesi flaş bir gelişme yaşandı.
Rennes'in önemli oyuncularından 27 yaşındaki orta saha Baptiste Santamaria'nın 4-5 ay arası sahalardan uzak kalmasının beklendiği açıklandı.
Rennes'in kilit oyuncularından birisi olan Fransız oyuncu, takımının ligde Auxerre'i 5-0 yendiği maçta yaşadığı sakatlığın ardından sedye ile sahayı terk etmişti. Santamaria, geçtiğimiz sezon Rennes ile çıktığı 45 resmi maçta 2 gol 2 asistlik katkı sağlamıştı.
Rennes'in önemli oyuncularından 27 yaşındaki orta saha Baptiste Santamaria'nın 4-5 ay arası sahalardan uzak kalmasının beklendiği açıklandı.
Rennes'in kilit oyuncularından birisi olan Fransız oyuncu, takımının ligde Auxerre'i 5-0 yendiği maçta yaşadığı sakatlığın ardından sedye ile sahayı terk etmişti. Santamaria, geçtiğimiz sezon Rennes ile çıktığı 45 resmi maçta 2 gol 2 asistlik katkı sağlamıştı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ