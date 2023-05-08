Fenerbahçe maçı öncesi Olympiacos'ta Papanikolaou endişesi!

Avrupa basketbolunun bir numaralı organizasyonu Euroleague'de play-off heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Dimitris Itoudis yönetiminde Fenerbahçe Beko, Olympiacos ile serinin son maçında Final Four'a kalmak için kozlarını paylaşmaya hazırlanırken Yunan ekibinde yıldız basketbolcunun durumu endişe yarattı.



F.BAHÇE BEKO - OLYMPIACOS SERİSİNDE NELER YAŞANDI?



Euroleague'in normal sezonunu 8. sırada bitirerek Play-Off'a kalan Fenerbahçe Beko, ilk sıradaki Olympiacos ile eşleşti. Itoudis'in öğrencileri her ne kadar ilk maçta iyi bir performans ortaya koyamasa da 2. maçta neden EuroLeague'in heyecan verici takımlarından biri olduğunu kanıtladı. Pire'de alınan zafer sonrası saha avantajını sarı-lacivertli ekip kırmış oldu ve İstanbul'da oynanacak maçlar öncesi seriyi 1-1'e getirdi.



Fenerbahçe taraftarı ile bütünleşmiş bir şekilde 3. maça çıktı. Bir ara farkı açmasına rağmen Olympiacos'ta tanıdık bir isim olan Sloukas son saniye basketi ile temsilcimizi yıktı. 4. maçta sahaya konsantre olarak çıkan Fenerbahçe son çeyrek performansı ile seriyi 2-2'ye getirdi ve turu Pire'de oynanacak olan son maça taşıdı.



DAHA ÖNCE BAŞARAN OLMADI



Fenerbahçe'nin son maçta Final Four'a kalması için daha önce başarılamamış bir olayı gerçekleştirmesi gerekiyor. Bugüne kadar 5. maça kalan hiçbir seride deplasman ekibi kazanamadı. Fenerbahçe Beko, bunu başarabilirse Final Four'a kalmanın yanı sıra tarihe de geçmiş olacak.



KAPALI GİŞE



Olympiacos'ta taraftarlar serinin 5. maçına adeta akın etmeye hazırlanıyor. Yunan kulübünden alınan bilgiye göre 5. maçın biletleri yalnızca 9 dakika içerisinde tükendi.



OLYMPIACOS'TA PAPANIKOLAOU ENDİŞESİ



Kritik maç öncesi Olympiacos'ta Kostas Papanikolaou endişesi bulunuyor. Soğuk algınlığı nedeniyle takımının son antrenmanında yer alamayan yıldız basketbolcunun 5. maçta oynayıp oynayamayacağı belirsizliğini koruyor.



GEÇEN SEZON DÜNYA ÇAPINDA İLGİ GÖRDÜ



Geçtiğimiz sezon Play-Off'ta Monaco ile karşılaşan Olympiacos, turu 5. maçta geçmişti ve 5 maç dünya çapında ilgi görmüştü. NBA yıldızı Kevin Durant ve ünlü aktris Emma Stone maçı tribünden takip etmişti.









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