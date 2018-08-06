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Fenerbahçe maçı öncesi Benfica'da flaş karar

Benfica'nın geçen sezon toplam 37 gol atan golcüsü Jonas, Fenerbahçe maçının kadrosuna yer almadı.

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe maçı öncesi Benfica'da flaş karar
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06 Ağustos 2018 15:29
Benfica'nın Arabistan'a transferi gündemde olan golcü oyuncusu Jonas, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe ile oynanacak maçın kadrosuna alınmadı.

Benfica Teknik Direktörü Rui Vitoria, konuyla ilgili yapığı açıklamada, "Kadroda olmayacak. Beklenen kondisyon seviyesinde değil. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Bu maç için onu dahil etmedik, durumuna bakacağız" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'ın Al Nassr ekibiyle anlaşan Jonas, son günlerde idmanlarda yer almamıştı.

Fenerbahçe ile Benfica, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında 7 Ağustos 22:00'da karşı karşıya gelecek.



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