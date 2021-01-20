Fenerbahçe, Luka Stankovski transferi için temasta

Fenerbahçe, Rabotnicki forması giyen Luka Stankovski'yi kadrosuna katmak için oyuncunun kulübüyle resmi görüşmelere başladı.

Haber; Trtspor
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Fenerbahçe, Luka Stankovski transferi için temasta
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20 Ocak 2021 11:36
Devre arası transferde Mesut Özil'i kadrosuna katarak tüm dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'den bir transfer hamlesi daha.

Sarı lacivertliler, 18 yaşındaki Kuzey Makedonyalı orta saha oyuncusu Luka Stankovski'yi kadrosuna katmak için kulübü Rabotnicki ile görüşmelere başladı.

Futbola Vadar altyapısında başlayan 1.90 boyundaki Stankovski, Kuzey Makedonya U19 takımında da forma giyiyor.

18 yaşındaki futbolcu bu sezon Rabotnicki forması ile çıktığı 15 maçta 7 gol atıp, 2 de asist yaptı.

Fenerbahçe devre arası transfer döneminde şimdiye kadar Mesut Özil ve Attila Szalai'yi kadrosuna katarken, Balıkesispor'a kiralık olarak gönderdiği İsmail Yüksek'i geri çağırdı.



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