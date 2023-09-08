Fenerbahçe, Luis Enrique'den haber bekliyor

Fenerbahçe, PSG'de forma giyen Danilo için PSG Teknik Direktörü Luis Enrique'nin vereceği kararı bekliyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe, Luis Enrique'den haber bekliyor
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08 Eylül 2023 09:03
Fenerbahçe, PSG ile iletişime geçerek Danilo Pereira'nın durumunu sormuştu. Başkan Ali Koç, bu transferde Fransız ekibinin sahibi El-Khalifa ile yakın ilişkilerini kullanmayı planlıyor. Ancak ilk olarak PSG Teknik Direktörü Luis Enrique'nin vereceği karar bekleniyor.

Tecrübeli orta saha oyuncusu, Fransız devinde artık 11'in önemli parçalarından biri olarak görülmüyor. Yeni transfer Manuel Ugarte formayı kaptı. Altyapıdan A takıma yükselen 17 yaşındaki Zaire Emery de rotasyonda Danilo'nun önünde yer alıyor. Bu nedenle Luis Enrique'nin, Portekizli yıldızın transferine onay verme ihtimali düşük değil.



Kısa sürede bildirecek

Başarılı teknik adamın kısa sürede öğrencisinin geleceğiyle ilgili kararı PSG Yönetimi'ne bildirmesi bekleniyor. SarıLacivertliler şimdi Fransa'dan gelecek haberi bekliyor. Luis Enrique'nin ayrılığa onay vermesi halinde, 31 yaşındaki yıldız ve menajeriyle görüşmeler başlayacak. Ali Koç ise El-Khalifa ile masaya oturarak satın alma opsiyonuyla kiralanması konusunu çözmeye çalışacak. Enrique'den olumsuz yanı gelirse, Danilo defteri kapanacak. 

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