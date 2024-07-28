Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş mücadelesinde 30 Temmuz Salı günü Lugano ile karşı karşıya gelecek.
Karşılaşma saat 20.00'da başlarken Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.
İLK MAÇTA NE OLDU?
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ikinci turu rövanş mücadelesinde Lugano'yu konuk ediyor. Jose Mourinho ve öğrencileri ilk maça tutuk başlarken geriye düştüğü maçta rakibini 4-3 mağlup etmeyi başardı.
FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?
Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna kalabilmek için her türlü galibiyet ve beraberlik yetecek.
1-0, 2-1, 3-2 gibi tek farklı galibiyetlerde ve 0-0, 1-1, 2-2 gibi beraberliklerde Fenerbahçe adını üst tura yazdıracak.
Mücadele Lugano'nun tek farklı galibiyeti durumunda uzatmalara gidecek. 15'er dakikalık iki uzatma devresinde eşitliğin bozulmaması durumunda 3. ön eleme turuna yükselecek takımı penaltı atışları belirleyecek. İsviçre ekibi iki farklı kazanması durumunda turlayacak.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİBİ LILLE
Fenerbahçe, Lugano eşleşmesini geçmesi durumunda Lille takımıyla Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda karşı karşıya gelecek. Devler Ligi'nde 3. ön eleme karşılaşmaları 5-6 Temmuz'da oynanacak.
Karşılaşma saat 20.00'da başlarken Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.
İLK MAÇTA NE OLDU?
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ikinci turu rövanş mücadelesinde Lugano'yu konuk ediyor. Jose Mourinho ve öğrencileri ilk maça tutuk başlarken geriye düştüğü maçta rakibini 4-3 mağlup etmeyi başardı.
FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?
Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna kalabilmek için her türlü galibiyet ve beraberlik yetecek.
1-0, 2-1, 3-2 gibi tek farklı galibiyetlerde ve 0-0, 1-1, 2-2 gibi beraberliklerde Fenerbahçe adını üst tura yazdıracak.
Mücadele Lugano'nun tek farklı galibiyeti durumunda uzatmalara gidecek. 15'er dakikalık iki uzatma devresinde eşitliğin bozulmaması durumunda 3. ön eleme turuna yükselecek takımı penaltı atışları belirleyecek. İsviçre ekibi iki farklı kazanması durumunda turlayacak.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİBİ LILLE
Fenerbahçe, Lugano eşleşmesini geçmesi durumunda Lille takımıyla Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda karşı karşıya gelecek. Devler Ligi'nde 3. ön eleme karşılaşmaları 5-6 Temmuz'da oynanacak.