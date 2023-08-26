Fenerbahçe, Livakovic'in lisansını çıkardı

Fenerbahçe yeni transferi Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in lisansını çıkarttı.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe, Livakovic'in lisansını çıkardı
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26 Ağustos 2023 16:38
Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'ten Transfer ettiği Dominik Livakovic ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Sarı-Lacivertliler, Livakovic'in lisansını çıkarttı.

Dominik Livakovic, teknik direktör İsmail Kartal'ın şans vermesi durumunda ilk resmi maçta Fenerbahçe'nin kalesini koruyabilecek.

Fenerbahçe, Hırvat eldivenin transferi için Dinamo Zagreb'e 6.650 milyon Euro + 950 bin Euro bonus ödeyecek.

 

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