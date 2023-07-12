Fenerbahçe, Livakovic'i ikna ediyor!

Kaleciiçin görüşmelerini sürdüren, Dinamo Zagreb'in Hırvat milli takımı kalecisiiçin ısrarını sürdürüyor.28 yaşındaki eldiven için 6 milyon euro öneren ancak kulübün 10 milyon euro'da diretmesi nedeniyle mesafe kaydedemeyen sarı-lacivertliler, son olarak teklifini 9 milyon euro'ya yükseltti. Villarreal'in de bu oyuncu için devrede olması yeni teklifte etkili oldu.Fenerbahçe, bu teklifle birlikte Hırvat kaleci ve kulübü Dinamo Zagreb'i ikna etmeye yaklaştı. Fenerbahçe, Livakovic'in transferini birkaç gün içinde tamamlamayı hedefliyor.Dominik Livakovic, kulüp kariyerinde çıktığı 392 resmi maçta 390 gol yerken, bu maçlarda 159'unda kalesini gole kapattı.