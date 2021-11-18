Fenerbahçe, Litvanya deplasmanında

THY EuroLeague'nin 11. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Zalgiris Kaunas ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Litvanya deplasmanında
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18 Kasım 2021 14:31
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'nin 11. hafta maçında cuma günü deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris Kaunas ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Zalgirio Arena'da oynanacak mücadele TSİ 20.45'te başlayacak.

Ligde 3 galibiyet ve 7 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe Beko, averajla 15. sırada yer alıyor.

Geride kalan 10 haftada 9 yenilgi ve 1 galibiyet alan Litvanya ekibi ise puan tablosunun son basamağında bulunuyor.


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