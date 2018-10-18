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Fenerbahçe, Litvanya deplasmanında

THY Avrupa Ligi'ne 2 galibiyetle başlayan sarı-lacivertliler, normal sezonun 3. maçında 19 Ekim Cuma günü Zalgiris'le deplasmanda karşılaşacak.

Kaynak: AA
Fenerbahçe, Litvanya deplasmanında
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18 Ekim 2018 10:11
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun 3. maçında 19 Ekim Cuma günü Litvanya'da Zalgiris'e konuk olacak.

Geçen sezonun ikincisi Fenerbahçe ve üçüncüsü Zalgiris'i karşı karşıya getirecek karşılaşma Kaunas şehrindeki Zalgirio Arena'da TSİ 20.45'te başlayacak.

Ligdeki ilk 2 maçını kazanan sarı-lacivertliler, averajla lider durumda bulunuyor. İlk iki maçında sahasında İspanyol ekibi Herbalife Gran Canaria ve Rusya temsilcisi Khimki'yi rahat geçen Fenerbahçe, Litvanya'da da galibiyet arayacak.

Sezona kendi sahasında İspanya ekibi Baskonia'ya yenilerek başlayan Zalgiris ise deplasmanda Anadolu Efes'i farklı geçti.

İki takım geçen sezon Dörtlü Final'de karşılaşmış ve Fenerbahçe rakibini 76-67 yenerek finale yükselmişti.

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