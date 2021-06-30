Fenerbahçe'yi ekonomik açıdan düzlüğe çıkarmak için önünde pek çok proje olan Başkan Ali Koç ve ekibini zor bir süreç bekliyor.



Öncelikle, Kenan Evren Lisesi arazisi üzerinde yapılacak işe karar verilecek. Yönetimin, üniversite veya rezidans-işyeri konusunda fizibilite çalışmaları yaptığı öğrenildi.



Bir hastane grubunun ise "Hastane inşaatını siz yapın, biz kiralayalım" teklifinde bulunduğu belirtildi.



Yönetim, kulübe en fazla gelir getirecek projeyi hayata geçirecek.



