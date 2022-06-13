Fenerbahçe'nin transfer gündeminde ilk sıralarda yer alan Santa Clara'nın Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.Daha önce Portekiz basınında çıkan haberlere göre; 23 yaşındaki 10 numarayı kampa yetiştirmek isteyen sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, Santa Clara'nın Türk başkanı İsmail Uzun'la yaptığı bonservis pazarlığında istediği indirimi aldı vekarşılığında el sıkmıştı.Haberde; Fenerbahçe'nin, oyuncu ile de senelik 700 bin euroya el sıkıştığı ifade edilmişti.Sözleşme 4 yıllık olacak ve Lincoln, toplamda 2.8 milyon Euro kazanacak. Brezilyalı oyuncu, hem Jorge Jesus ile çalışmayı hem de Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi çok istediğini de her fırsatta dile getiriyor.