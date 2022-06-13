Kulübümüz, Lincoln Henrique transferi için Santa Clara Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.



BONSERVİS 3,5 MİLYON EURO

Bu arada Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a doğru yola çıkan Lincoln Henrique'nin eşi paylaşım yaptı.

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde ilk sıralarda yer alan Santa Clara'nın Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler resmi açıklama yaptı.Lincoln Henrique, bugün saat 18:00-18:30 sularında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inerek transferin son detaylarını kulüple görüşecek.Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada "23 yaşındaki 10 numarayı kampa yetiştirmek isteyen sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, Santa Clara'nın Türk başkanı İsmail Uzun'la yaptığı bonservis pazarlığında istediği indirimi aldı ve 3,5 milyon euro bonservis karşılığında anlaşma sağlandı.Fenerbahçe'nin, oyuncu ile senelik 700 bin euroya el sıkıştığı ortaya çıktı. Yapılan sözleşme 4 yıllık olacak ve Lincoln, toplamda 2.8 milyon Euro kazanacak.Brezilyalı oyuncu, hem Jorge Jesus ile çalışmayı hem de Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi çok istediği için sarı-lacivertlilere 'Tamam' dedi.2017-2018 sezonunda Çaykur Rizespor forması giyen Lincoln Henrique, geçen sezon Santa Clarada 44 resmi maça çıktı ve 7 gol, 10 asistlik performans sergiledi.