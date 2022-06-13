Fenerbahçe'nin transfer gündeminde ilk sıralarda yer alan Santa Clara'nın Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler resmi açıklama yaptı.
Lincoln Henrique, bugün saat 18:00-18:30 sularında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inerek transferin son detaylarını kulüple görüşecek.
FENERBAHÇE AÇIKLADI
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada "Kulübümüz, Lincoln Henrique transferi için Santa Clara Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.
BONSERVİS 3,5 MİLYON EURO
23 yaşındaki 10 numarayı kampa yetiştirmek isteyen sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, Santa Clara'nın Türk başkanı İsmail Uzun'la yaptığı bonservis pazarlığında istediği indirimi aldı ve 3,5 milyon euro bonservis karşılığında anlaşma sağlandı.
700 BİN EURODAN 4 YILLIK İMZA
Fenerbahçe'nin, oyuncu ile senelik 700 bin euroya el sıkıştığı ortaya çıktı. Yapılan sözleşme 4 yıllık olacak ve Lincoln, toplamda 2.8 milyon Euro kazanacak.
Brezilyalı oyuncu, hem Jorge Jesus ile çalışmayı hem de Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi çok istediği için sarı-lacivertlilere 'Tamam' dedi.
2017-2018 sezonunda Çaykur Rizespor forması giyen Lincoln Henrique, geçen sezon Santa Clarada 44 resmi maça çıktı ve 7 gol, 10 asistlik performans sergiledi.
Bu arada Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a doğru yola çıkan Lincoln Henrique'nin eşi paylaşım yaptı.
Lincoln Henrique, bugün saat 18:00-18:30 sularında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inerek transferin son detaylarını kulüple görüşecek.
FENERBAHÇE AÇIKLADI
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada "Kulübümüz, Lincoln Henrique transferi için Santa Clara Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.
BONSERVİS 3,5 MİLYON EURO
23 yaşındaki 10 numarayı kampa yetiştirmek isteyen sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, Santa Clara'nın Türk başkanı İsmail Uzun'la yaptığı bonservis pazarlığında istediği indirimi aldı ve 3,5 milyon euro bonservis karşılığında anlaşma sağlandı.
700 BİN EURODAN 4 YILLIK İMZA
Fenerbahçe'nin, oyuncu ile senelik 700 bin euroya el sıkıştığı ortaya çıktı. Yapılan sözleşme 4 yıllık olacak ve Lincoln, toplamda 2.8 milyon Euro kazanacak.
Brezilyalı oyuncu, hem Jorge Jesus ile çalışmayı hem de Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi çok istediği için sarı-lacivertlilere 'Tamam' dedi.
2017-2018 sezonunda Çaykur Rizespor forması giyen Lincoln Henrique, geçen sezon Santa Clarada 44 resmi maça çıktı ve 7 gol, 10 asistlik performans sergiledi.
Bu arada Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a doğru yola çıkan Lincoln Henrique'nin eşi paylaşım yaptı.