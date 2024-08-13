Haber Tarihi: 13 Ağustos 2024 14:08 - Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2024 14:08

Fenerbahçe-Lille Maçı Canlı İzle

Fenerbahçe-Lille maçı canlı izle | Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki kritik rövanş maçı, futbolseverler için büyük bir heyecan kaynağı. Sarı-lacivertliler, ilk maçta Fransa'da 2-1 mağlup oldukları Lille ile bu kez Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin play-off turuna geçiş mücadelesi vereceği bu önemli karşılaşmayı nasıl canlı izleyebileceğiniz hakkında tüm detayları aşağıda bulabilirsiniz.

Fenerbahçe-Lille Maçı Canlı İzle
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fransa'nın Lille takımını Ülker Stadı'nda ağırlayacak. İlk maçta deplasmanda 2-1 mağlup olan temsilcimiz, bu kritik karşılaşmada tur atlamak için mücadele edecek. Taraftarlar ise bu heyecan dolu maçı hangi kanalda ve nasıl izleyebileceklerini merak ediyor. Peki, Fenerbahçe-Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve nereden izlenir?
Fenerbahçe-Lille Maçı Canlı İzle

Fenerbahçe-Lille maçı, 12 Ağustos 2024 Salı günü oynanacak. Karşılaşma, 20.00'de başlayacak. Ülker Stadı'nda gerçekleşecek bu mücadele, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura geçmek için büyük önem taşıyor.

Maçı Hangi Kanalda Canlı İzleyebilirsiniz?

Fenerbahçe'nin Lille ile yapacağı rövanş maçı, Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak. Maçı izlemek isteyen futbolseverler, Exxen'e abone olarak bu önemli karşılaşmayı canlı olarak takip edebilirler.

Maç İçin Önemli Bilgiler

Fenerbahçe'nin tur atlayabilmesi için Lille karşısında en az 2 farklı galibiyet alması gerekiyor. Eğer Fenerbahçe, 1 farklı skorla maçı kazanırsa, karşılaşma uzatmalara gidecek ve penaltı atışları turu geçecek takımı belirleyecek.

Play-Off'taki Muhtemel Rakipler

Eğer Fenerbahçe, Lille engelini aşarsa, play-off turunda Slavia Prag ile Union Saint-Gilloise eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İlk maç 20-21 Ağustos'ta, rövanş ise 27-28 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

Fenerbahçe-Lille maçının canlı yayını için Exxen platformuna abone olun ve bu heyecan dolu karşılaşmanın keyfini çıkarın!

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