Fenerbahçe-Lille Maçı Canlı İzle

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fransa'nın Lille takımını Ülker Stadı'nda ağırlayacak. İlk maçta deplasmanda 2-1 mağlup olan temsilcimiz, bu kritik karşılaşmada tur atlamak için mücadele edecek. Taraftarlar ise bu heyecan dolu maçı hangi kanalda ve nasıl izleyebileceklerini merak ediyor. Peki, Fenerbahçe-Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve nereden izlenir?Fenerbahçe-Lille maçı, 12 Ağustos 2024 Salı günü oynanacak. Karşılaşma, 20.00'de başlayacak. Ülker Stadı'nda gerçekleşecek bu mücadele, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura geçmek için büyük önem taşıyor.Fenerbahçe'nin Lille ile yapacağı rövanş maçı, Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak. Maçı izlemek isteyen futbolseverler, Exxen'e abone olarak bu önemli karşılaşmayı canlı olarak takip edebilirler.Fenerbahçe'nin tur atlayabilmesi için Lille karşısında en az 2 farklı galibiyet alması gerekiyor. Eğer Fenerbahçe, 1 farklı skorla maçı kazanırsa, karşılaşma uzatmalara gidecek ve penaltı atışları turu geçecek takımı belirleyecek.Eğer Fenerbahçe, Lille engelini aşarsa, play-off turunda Slavia Prag ile Union Saint-Gilloise eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İlk maç 20-21 Ağustos'ta, rövanş ise 27-28 Ağustos tarihlerinde yapılacak.Fenerbahçe-Lille maçının canlı yayını için Exxen platformuna abone olun ve bu heyecan dolu karşılaşmanın keyfini çıkarın!