Fenerbahçe, ligin yeni ekibine hazırlanıyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile günü oynayacağı maça hazırlanıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Fenerbahçe, ligin yeni ekibine hazırlanıyor
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18 Eylül 2020 16:22
Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile 21 Eylül Pazartesi günü evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarı-lacivertliler, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki idmanın ilk bölümünde salonda çalıştı.

Ardından pas çalışması yapan oyuncular, çift kale maçla antrenmana devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.



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