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Fenerbahçe, ligde kalesini kapatıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Net Global Sivasspor'u 4-0'la geçerek milli araya moralli girdi. Sarı-lacivertli ekip, bu sezon ligde 3 puana uzandığı 8 müsabakanın 7'sinde kalesini gole kapattı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, ligde kalesini kapatıyor
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11 Kasım 2024 11:07
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Net Global Sivasspor'u konuk ettiği müsabakadan 4-0 galip ayrılarak milli araya ikinci sırada girdi.

KALESİNİ KAPATIYOR

Zirve takibini sürdüren Sarı-lacivertli ekip, ligde galibiyet aldığı maçlarda ilginç bir istatistik yakaladı. Net Global Sivasspor'u sahasında 4-0 mağlup eden Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 11. maçında 8. galibiyetini elde ederken söz konusu karşılaşmaların 7'sinde kalesini gole kapattı.

GALİBİYETLERİN KAPISINI ARALADI

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun göreve başladığı günden bu yana defansif bir oyun anlayışı ile oynadığı için eleştirilse de yeni sistem Sarı-lacivertli ekibin galibiyetlerinin kapsını araladı. İlk haftalarda hücum ritmini yakalamakta zorlanan Fenerbahçe, savunma kurgusunun sağlam kurulmasının ardından oyun planını oturttu.

Sivasspor engelini gol yemeden aşan Fenerbahçe, bu sezon Adana Demirspor'u 1-0, Çaykur Rizespor'u 5-0, Corendon Alanyaspor'u 3-0, Kasımpaşa'yı 2-0, Onvo Antalyaspor'u 2-0 ve Sipay Bodrum FK'yi de 2-0'lık skorlarla devirerek bu maçlarda 3 puana gol yemeden uzandı. Sarı-Lacivertli ekip, kalesinde gol gördüğü 4 müsabakadan yalnızca Trabzonspor maçını 3-2 kazanmayı başardı. Jose Mourinho'nun öğrencileri, bu sezon kalesini kapatamadığı Göztepe, Galatasaray ve Samsunspor maçlarında ise 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

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