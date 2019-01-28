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Fenerbahçe liderini arıyor! Yanal'ın gözdesi Johansen

Orta sahanın ortasında takıma liderlik edecek bir isim arayan Fenerbahçe; Johansen, Veiga ve Drinkwater üçlüsünden birine imza attıracak. Johansen'in opsiyon hakkını elinde tutan Fulham, bonservis karşılığı satışa onay verdi..

Kaynak: Takvim
Fenerbahçe liderini arıyor! Yanal'ın gözdesi Johansen
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28 Ocak 2019 09:16
Ara transfer döneminde Malatyaspor'dan Sadık'ı bonservisiyle birlikte kadrosuna katan, Chelsea'den de Victor Moses'ı 1.5 yıllığına kiralayan Fenerbahçe, merkez orta sahaya takıma liderlik edecek bir isim için geri sayıma başladı. Merkez orta saha için Fenerbahçe'nin elinde 3 aday bulunuyor.

ALİ ŞEN MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Bu 3 isimden birisi alındığında Ali Şen'in işaret ettiği isim de adresini bulmuş olacak. Johansen'in opsiyon hakkını elinde tutan Fulham Norveçli oyuncunun transferini bonservis şartıyla kabul etmiş durumda.



YANAL'IN TERCİHİ JOHANSEN

Norveç Milli Takım kaptanı olan Johansen Ersun Yanal'ın da ilk tercihi. Palmeiras kulübü ise Veiga için teklif edilen 1.5 milyon Euro'nun artırılmasını istedi. F.Bahçe artış yaparsa transfer bitecek.

DRİNKWATER BİRAZ PAHALI!

Chelsea'de forma giyen Drinkwater için ise kiralama teklifinde bulunuldu. Chelsea kulübü olumlu yaklaştı. Ancak istenen bedelin kiralama için yüksek olduğu ifade ediliyor. Transfer yarın açıklanacak..

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