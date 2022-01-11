Fenerbahçe, lideri konuk ediyor

CEV Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe HDI Sigorta, kendi sahasında Sir Sicoma Monini ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe, lideri konuk ediyor
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11 Ocak 2022 11:09
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki üçüncü maçında çarşamba günü İtalya temsilcisi Sir Sicoma Monini'yi konuk edecek.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak.

Gruptaki ilk 2 maçında birer galibiyet ve yenilgi yaşayan sarı-lacivertli takım, 3. sırada yer alıyor. İtalyan temsilcisi ise 2'de 2 yaparak liderlik koltuğunda oturuyor.

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