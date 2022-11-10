Fenerbahçe: 'Lacivertlerimizden biri simsiyah!'

Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız ile oynayacağı THY EuroLeague maçında çubuklu formasındaki lacivertlerden birini 10 Kasım nedeniyle 'siyah'a çevireceğini açıkladı."Bizi biz yapan değerleri senden aldık. Sensizliği çubuklumuza kazıdık.İnanılmaz bir mücadele... Bir uyanış öyküsü... Küllerinden doğan bir milletin varlığının özgürlüğünün ilanı... Vatan olan toprakların, millet olan toplumun Ulu Önderi...Seninle var olmuş bir ülke ve bir millet için yaşanmış en erken ayrılık...Büyük Atatürk!Bizi biz yapan değerleri senden aldık.Bu 10 Kasım'da sensizliği, asırlık Çubuklumuza kazıdık!Bugüne dek hiç değişmemiş efsane Çubuklumuzun bir lacivertini, simsiyah yaptık.84 yıldır yaşadığımız sızıyı bir nebze olsun yansıtsın diye sensizliğin sonsuz özlemini yaşadığımız 'en derin siyah' bu...Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 84. yıl dönümünde sonsuz özlem ve saygıyla anıyor.Fenerbahçe Spor Kulübü olarak seni ve ilkelerini ilelebet göğsümüzde taşıyacağımızı bir kez daha haykırıyoruz!"