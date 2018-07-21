Fenerbahçe, La Liga'dan rakip çıktı

ile anılaniçin La Liga'dan da talip olduğu ortaya çıktı.Bu sezon Sporting'ten William Carvalho'yu 20 milyon euroya transfer eden, şimdi de Andre Gomes'in peşinde düştü. Yeşil-beyazlı ekipile'in transferi için görüştü.Katalan temsilcisi yapılan ilk görüşmede Real Betis'ten Gomes içintalep etti.Real Betis 24 yaşındaki oyuncuyu kiralamak isterken, Barcelona bonservisiyle elinden çıkarmaya çalışıyor.Gomes'in adı transfer döneminde Türkiye'den Fenerbahçe ile de anılmıştı.2016 yılında 37 milyon euroya Barcelona'ya transfer olan Gomes beklentileri bir türlü karşılayamadı.