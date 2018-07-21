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Fenerbahçe, La Liga'dan rakip çıktı

Fenerbahçe'nin de gündemindeki Andre Gomes için Real Betis, Barcelona ile görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Fenerbahçe, La Liga'dan rakip çıktı
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21 Temmuz 2018 17:06
Fenerbahçe ile anılan Andre Gomes için La Liga'dan da talip olduğu ortaya çıktı.

Bu sezon Sporting'ten William Carvalho'yu 20 milyon euroya transfer eden Real Betis, şimdi de Andre Gomes'in peşinde düştü. Yeşil-beyazlı ekip Barcelona ile Andre Gomes'in transferi için görüştü.

Katalan temsilcisi yapılan ilk görüşmede Real Betis'ten Gomes için 20 milyon euro talep etti.

Real Betis 24 yaşındaki oyuncuyu kiralamak isterken, Barcelona bonservisiyle elinden çıkarmaya çalışıyor.

Gomes'in adı transfer döneminde Türkiye'den Fenerbahçe ile de anılmıştı.

2016 yılında 37 milyon euroya Barcelona'ya transfer olan Gomes beklentileri bir türlü karşılayamadı.



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