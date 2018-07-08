  •  
    Fenerbahçe devreye girdi! Tek rakibi Lazio...
  •  
    De Jong'un yeni takımı! Sneijder'e rakip oluyor
  •  
    Sporting, rakamı indirdi! Bas Dost'un bonservisi
  •  
    Beşiktaş'ı mutlu eden üçlü! Fiyatları patladı...
  •  
    Maçta güldüren diyalog; "Oğlum ya salak mısın?"

Fenerbahçe kürek şubesinin yeni kaptanı belli oldu

Fenerbahçe'de kürek şubesinin yeni kaptanı Ozan Bayülken oldu.

Kaynak: AA
Fenerbahçe kürek şubesinin yeni kaptanı belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Temmuz 2018 19:55
Fenerbahçe Kulübünde kürek şubesi kaptanlığı görevine Ozan Bayülken getirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kürek şubesinin eski kaptanı Çağlar Özdemir ile şube teknik direktörü Hüseyin Turoğlu'nun görevlerinden istifa etme yönündeki yazılı dilekçelerini 6 Temmuz Cuma günü yönetim kuruluna ilettikleri aktarıldı.

Yönetim kurulunun ilgili istifa taleplerini kabul ettiğinin belirtildiği açıklamada, kürek şubesi kaptanı olarak Ozan Bayülken'in görevlendirildiği bildirildi.

Sapanca Kırkpınar mevkisinde yapılacak Gençler Türkiye Şampiyonası'na sarı-lacivertli takımın Ozan Bayülken'in şube kaptanlığında katılacağının ifade edildiği açıklamada, "Ozan Bayülken'e yeni görevinde başarılar dilerken, kürek şubesi kaptanı olarak kulübümüze hizmetlerde bulunmuş Çağlar Özdemir ve şube teknik direktörü Hüseyin Turoğlu'na bugüne kadarki katkıları için teşekkürlerimizi sunarız." denildi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için