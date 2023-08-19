Fenerbahçe, kurada yüzde 90 birinci torba

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Twente'yi elemesi durumunda Konferans Ligi kura çekimine ya birinci ya da ikinci torbadan katılacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe, kurada yüzde 90 birinci torba
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19 Ağustos 2023 11:40
Fenerbahçe Twente'yi play-off'ta elerse Konferans Ligi kura çekimine ya birinci ya da ikinci torbadan katılacak. Eğer, Frankfurt, Club Brugge, AZ Alkmaar, Gent ve Dinamo Kiev'den üçü rakiplerine elenirse sarı-lacivertliler, direkt birinci torbada yer alacak.

Ancak Ajax, Dinamo Zagreb, Olympiakos, LASK ve Slavia Prag'dan üçü kendinden zayıf olan rakiplerine elenirse o zaman sarı-lacivertliler, ikinci torbada olacak. 



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