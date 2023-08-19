Fenerbahçe, kurada yüzde 90 birinci torba

Fenerbahçe Twente'yi play-off'ta elerse Konferans Ligi kura çekimine ya birinci ya da ikinci torbadan katılacak. Eğer, Frankfurt, Club Brugge, AZ Alkmaar, Gent ve Dinamo Kiev'den üçü rakiplerine elenirse sarı-lacivertliler, direkt birinci torbada yer alacak.
Ancak Ajax, Dinamo Zagreb, Olympiakos, LASK ve Slavia Prag'dan üçü kendinden zayıf olan rakiplerine elenirse o zaman sarı-lacivertliler, ikinci torbada olacak.
Ancak Ajax, Dinamo Zagreb, Olympiakos, LASK ve Slavia Prag'dan üçü kendinden zayıf olan rakiplerine elenirse o zaman sarı-lacivertliler, ikinci torbada olacak.