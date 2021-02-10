Fenerbahçe, 2012-13 sezonundan bu yana Türkiye Kupası'nda zafere ulaşamadı.



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— Sporx (@sporx) February 9, 2021

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe evinde Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Başakşehir uzatmalar sonunda 2-1 kazandı ve yarı finale yükseldi.Başakşehir, 42. dakikada Fernandes'in golüyle öne geçerken, Fenerbahçe 72. dakikada Valencia ile beraberliği buldu ve 90 dakika eşitlikle bitince uzatma dakikalarına geçildi. 96. dakikada Gulbrandsen takımını bir kez daha öne geçirdi ve kalan dakikalarda kalesinde gole izin vermeyen Başakşehir, mücadeleden 2-1 üstün ayrılarak yarı finale adını yazdırdı.Hafta sonunda derbide Galatasaray'a 1-0 yenilen Fenerbahçe, Başakşehir karşısında da kupaya veda ederek 4 günde iki önemli maçından yenilgiyle ayrıldı.Yeni teknik direktörü Aykut Kocaman ile 3. maçında ilk gollerini atan Başakşehir, böylece ilk zaferini de tattı.Fenerbahçe ile Başakşehir, Türkiye Kupası tarihinde ikinci kez eleme turlarında eşleşirken; 2016/17'deki yarı final mücadelesinde de adını üst tura yazdıran taraf penaltılar sonrası Boz Baykuşlar olmuştu.Bu maça kadar Fenerbahçe'ye konuk olduğu 14 resmi maçın birini kazanabilen Başakşehir (3B 10M), tek galibiyetini Eylül 2017'de Süper Lig'de almıştı (3-2).Başakşehir ile oynadığı son üç resmi maçı kazanan Fenerbahçe, 4. karşılaşmasından yenilgiyle ayrıldı.Fenerbahçe, son oynadığı karşılaşmaya göre 7 değişiklikle sahaya çıktı.Sarı-lacivertli takımın Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray ile yaptığı derbiye ilk 11'de başlayan Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Bright Osayi-Samuel, Enner Valencia ve Mbwana Samatta yedeğe çekildi.Teknik direktör Erol Bulut, kupa maçında bu oyuncuların yerine Harun Tekin, Gökhan Gönül, Mauricio Lemos, Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş, Mame Thiam ve Papiss Cisse'yi görevlendirdi.Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında sahaya Harun Tekin, Gökhan Gönül, Lemos, Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Sosa, Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş, Thiam ve Cisse ilk 11'iyle çıktı.Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Gökhan Gönül, 59 gün sonra sarı-lacivertli formayla bin resmi maçta süre aldı.Son olarak Süper Lig'in 12. haftasında 12 Aralık 2020'de Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta 90 dakika forma giyen Gökhan Gönül, kasığından yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalmıştı.Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Mesut Özil, Medipol Başakşehir maçında yedekler arasında başladı ve ikinci yarının başında oyuna dahil oldu.Ara transfer döneminde İngiltere'nin Arsenal Kulübünden bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, ligde oynanan Atakaş Hatayspor ve Galatasaray maçlarında sonradan oyuna dahil oldu.Mesut Özil, toplam 40 dakika süre aldığı bu müsabakalarda gol ya da asist üretemedi.Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusu Mauricio Lemos, 4 maç sonra formasına kavuştu ancak 45. dakikada kırmızı kart gördü.Son olarak ligin 20. haftasındaki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında ilk 11'de görev yapan 25 yaşındaki stoper, Hes Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor ve Galatasaray maçlarında yedek kulübesinde yer almasına rağmen süre bulamamıştı.Sarı-lacivertli takımda 5 futbolcu, çeşitli sebeplerle karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi.Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci ve Luiz Gustavo sakatlıkları nedeniyle Medipol Başakşehir karşısında forma giyemedi. Sakatlığını atlatan Marcel Tisserand ise kupa müsabakasında riske edilmedi.Filip Novak da ağrıları bulunduğu gerekçesiyle 21 kişilik kadroda yer almadı.Öte yandan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, müsabakayı tribünden takip etti.Başakşehir'in teknik direktörü Aykut Kocaman, Süper Lig'de son oynadıkları Fatih Karagümrük maçına göre ilk 11'de 9 değişikliğe gitti.Kocaman, turuncu-lacivertli takımın sahasında 1-0 kaybettiği Fatih Karagümrük mücadelesine ilk 11'de başlayan Mert Günok, Duarte, Hasan Ali Kaldırım, Giuliano, Mahmut Tekdemir, Gulbrandsen, Muhammed Emin Sarıkaya, Crivelli ve Ömer Ali Şahiner'in yerine, Volkan Babacan, Ponck, Uğur Uçar, Ndayishimiye, Cemali Sertel, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Junior Fernandes ve Demba Ba'yı sahaya sürdü.Turuncu-lacivertli ekip, Volkan Babacan, Uğur Uçar, Ponck, Epureanu, Cemali Sertel, Ndayishimiye, Azubuike, Deniz Türüç, Berkay Özcan, Junior Fernandes ve Demba Ba ilk 11'iyle sahaya çıktı.Medipol Başakşehir'de sakatlıkları nedeniyle 11 oyuncu kadroda yer almadı.Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Edin Visca, Mahmut Tekdemir, Rafael, Junior Caiçara, Bolingoli-Mbombo, Danijel Aleksic, Tolga Ciğerci, Mehmet Topal, Hasan Ali Kaldırım, Ömer Ali Şahiner ve Nacer Chadli görev yapamadı.Medipol Başakşehir'in yeni transferlerinden Youssuf Ndayishimiye, turuncu-lacivertli formayla ilk kez bir maçta ilk 11'de yer aldı.Turuncu-lacivertli takımın ligde oynadığı Galatasaray ve Fatih Karagümrük karşılaşmalarında oyuna sonradan giren Ndayishimiye, Fenerbahçe'ye karşı ilk 11'de sahaya çıktı.Medipol Başakşehir'in yeni transferlerinden Junior Fernandes, turuncu-lacivertli forma ile ilk golünü Fenerbahçe'ye attı.İstanbul ekibi ile Süper Lig'de 3 maça çıkan ve Süper Kupa'da da Trabzonspor'la oynanan karşılaşmada forma giyen deneyimli oyuncu, 5. maçında ilk gol sevincini yaşadı.Medipol Başakşehir'in Norveçli oyuncusu Fredrik Gulbrandsen, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 4. golünü kaydetti.Takımına Fenerbahçe karşısında turu getiren golü atan Gulbrandsen, kupanın 5. turunda Turgutluspor'a da 3 gol atmıştı.Norveçli oyuncunun bu sezon Süper Lig'de de 6 golü bulunuyor.Medipol Başakşehir'de Deniz Türüç, turuncu-lacivertli takımın golünden önce Lemos'un darbesiyle sakatlandı ve oyuna devam edemedi.Acı içinde yerde kalan Deniz, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından saha kenarına gelebildi. Deniz'in yerine 45. dakikada Fredrik Gulbrandsen oyuna girdi.Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, bu sezon 4. kez gol sevinci yaşadı.Medipol Başakşehir karşısında sarı-lacivertli takımın beraberlik golünü atan Valencia, Süper Lig'de ise Trabzonspor, MKE Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor maçlarında birer kez fileleri havalandırmıştı.Fenerbahçe, bu sezon iç sahada 5. mağlubiyetini yaşadı.Kupada Medipol Başakşehir'e yenilen sarı-lacivertliler, Süper Lig'de ise İttifak Holding Konyaspor, Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ve Galatasaray'a mağlup oldu.Erol Bulut'un öğrencileri, sahasında tüm kulvarlarda çıktığı diğer 11 maçta ise 10 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.21. dakikada Medipol Başakşehir'in sol kanattan gelişen atağında Junior Fernandes ceza sahasına hareketlenen Deniz Türüç'e pasını verdi. Ceza sahasına giren Deniz şutunu çekti, kaleci Harun'dan dönen topa Deniz bir kez daha vurmak istedi, Szalai son anda kayarak meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.42. dakikada konuk ekip öne geçti. Hızlı gelişen Medipol Başakşehir atağında, Berkay'ın pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Junior Fernandes, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Harun'un solundan ağlarla buluştu: 0-1.45. dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Medipol Başakşehir'in golünden önce Deniz Türüç'e faul yapan Lemos'a hakem Fırat Aydınus, oyunun durmasının ardından sarı kart gösterdi. Video Yardımcı Hakem (VAR) merkezinden gelen uyarı sonrası pozisyonu saha kenarına gelerek izleyen Fırat Aydınus, sarı kartı iptal edip Lemos'u kırmızı kartla oyundan ihraç etti.45+3. dakikada Medipol Başakşehir'in sol kanattan gelişen atağında Cemali Sertel ön direğe ortasını yaptı. Demba Ba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.60. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte topa iyi yükselen Epureanu'nun kafayla kaleye gönderdiği top az farkla üstten auta gitti.61. dakikada ceza sahası önünde Cisse ile duvar pası yapan Szalai'nin ceza yayından çektiği şutta, meşin yuvarlak kalecide kaldı.66. dakikada ceza sahası önünde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Valencia'nın şutunda, barajı geçen top yandan dışarı çıktı.72. dakikada Fenerbahçe'nin beraberlik golü geldi. Osayi-Samuel'in kendi yarı alanından gönderdiği uzun topu Cisse orta sahada kafayla Valencia'nın önüne indirdi. Meşin yuvarlağı kaparak hızla ceza sahasına yönelen Valencia, rakibinden sıyrılarak şutunu çekti ve skoru eşitledi: 1-1.88. dakikada Giuliano'nun ceza sahası sağ çaprazından kaleye gönderdiği şutta top yandan auta gitti.93. dakikada Cemali Sertel'in ceza sahası dışından sert şutunda Harun Tekin meşin yuvarlağın kaleye girmesine izin vermedi. Kaleciden dönen topu savunma uzaklaştırdı.96. dakikada Medipol Başakşehir'in ikinci golü geldi. Crivelli'nin uzun topuna hareketlenen Gulbrandsen meşin yuvarlağı soldan ceza sahasına girmek üzereyken doğrudan kaleye gönderdi ve Harun Tekin'in üstünden topu ağlarla buluşturdu: 1-2.108. dakikada soldan ceza sahasına giren Gulbrandsen'in şutunda, kaleci Harun Tekin topu kurtardı.117. dakikada Ozan Tufan'ın uzaktan şutunda kaleci Volkan Babacan topun kaleye gitmesine izin vermedi.ÜlkerFırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem BayıkHarun Tekin, Gökhan Gönül, Lemos, Szalai, Caner Erkin (Dk. 46 Serdar Aziz), Ozan Tufan, Sosa (Dk. 105 Mert Hakan Yandaş), Ferdi Kadıoğlu (Dk. 59 Valencia), Sinan Gümüş (Dk. 46 Mesut Özil), Thiam (Dk. 46 Osayi-Samuel), Cisse (Dk. 73 Samatta)Volkan Babacan, Uğur Uçar (Dk. 91 Duarte), Ponck, Epureanu, Cemali Sertel (Dk. 102 Ravil Tagir), Ndayishimiye, Azubuike, Deniz Türüç (Dk. 45+3 Gulbrandsen), Berkay Özcan (Dk. 91 Muhammed Emin Sarıkaya), Junior Fernandes (Dk. 73 Giuliano), Demba Ba (Dk. 74 Crivelli)Dk. 42 Junior Fernandes, Dk. 96 Gulbrandsen (Medipol Başakşehir), Dk. 72 Valencia (Fenerbahçe)Dk. 45 Lemos (Fenerbahçe)Dk. 30 Cemali Sertel, Dk. 93 Muhammed Emin Sarıkaya, Dk. 112 Gulbrandsen, Dk. 120+4 Crivelli (Medipol Başakşehir), Dk. 102 Serdar Aziz, Dk. 113 Ozan Tufan, Dk. 120+2 Volkan Demirel (Yardımcı antrenör), Dk. 120+5 Szalai (Fenerbahçe)