EROL BULUT'TAN ROTASYON

SADIK VE UĞUR KAAN SAHADA

ÖMER FARUK İLK KEZ 11'DE

FERDİ 7 MAÇ SONRA 11'DE

FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK

3 OYUNCU KADRODA YOK

YEDEKLERDE 5 GENÇ

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda Fenerbahçe, evinde Sivas Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0'lık skorla kazandı ve son 32 turuna adını yazdırdı.Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller, 41 ve 69'da Thiam, 63'te Pelkas ile 74'te Ademi'den geldi. Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu 2 golün asistini yaparken, Mert Hakan Yandaş da bir asist yaptı.Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, kadrosunda önemli bir rotasyona gitti.Genç teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada ligde son oynadıkları Gençlerbirliği maçına göre 8 oyuncusunu değiştirdi.Erol Bulut, Gençlerbirliği maçında görev verdiği Altay Bayındır, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş'ı Sivas Belediyespor müsabakasında da sahaya sürdü.Fenerbahçe'de ligdeki son mücadelede ilk 11'de oynamayan Caner Erkin, Sadık Çiftpınar, Uğur Kaan Yıldız, Ozan Tufan, Mame Thiam, Ferdi Kadıoğlu, Ömer Faruk Beyaz ve Mbwana Samatta ise Sivas Belediyespor'a karşı forma giydi.Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Sadık Çiftpınar ile 18 yaşındaki genç oyuncusu Uğur Kaan Yıldız bu sezon ilk kez resmi bir müsabakada forma giydi.Teknik direktör Erol Bulut, bu 2 oyuncuya Sivas Belediyespor karşısında şans verdi.Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz, bu sezon ilk kez bir müsabakaya 11'de başladı.Geçtiğimiz sezonun son bölümünde sergilediği performansla taraftarın beğenisini kazanan Ömer Faruk, bu sezon ise 11'de hiç forma giyememişti.Ligde son oynanan Gençlerbirliği maçının 83. dakikasında oyuna dahil olarak bu sezon ilk kez süre alan genç oyuncu, Sivas Belediyespor karşısında ise sahaya 11'de çıktı.Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, 7 resmi maç sonra ilk 11'de şans buldu.Bu sezon ligdeki ilk iki maça 11'de başlayan ve beklenenden uzak bir performansa imza atan Ferdi, 7 maç sonra Sivas Belediyespor karşısında 11'de yer aldı.Fenerbahçe, Sivas Belediyespor karşısına 7 oyuncusundan yoksun çıktı.Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Harun Tekin ve Tolga Ciğerci'nin yanı sıra Sinan Gümüş, kadroda yer almadı.Bu oyuncuların yanı sıra bağırsak enfeksiyonu geçiren Diego Perotti ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Enner Valencia da takımını yalnız bıraktı.Fenerbahçe'de sakat ve hasta futbolcuların yanı sıra 3 as oyuncu kadroda yer almadı.Teknik direktör Erol Bulut, Sivas Belediyespor karşısında Marcel Tisserand, Jose Sosa ve Papiss Cisse'yi dinlendirmeyi tercih etti.Sarı-lacivertlilerde bu oyuncuların yanı sıra çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Nabil Dirar da kadroda bulunmuyor.Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Sivas Belediyespor karşısında 5 genç oyuncuyu yedek soyundurdu.Sarı-lacivertlilerde 22 yaşındaki kaleci Oytun Özdoğan, 17 yaşındaki orta saha Fatih Yiğit Şanlıtürk, 18 yaşındaki orta saha Eyüp Akcan, 18 yaşındaki sol açık Serhat Ahmetoğlu ve 18 yaşındaki stoper Gürkan Başkan Sivas Belediyespor karşısında Erol Bulut'tan şans bekledi.