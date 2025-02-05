Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Jose Mourinho'nun ekibi Fenerbahçe evinde Hakan Kutlu'nun yönetimindeki Erzurumspor FK'yi 5-0 mağlup etti.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta Fenerbahçe'nin gollerini 33. dakikada Anderson Talisca, 50. dakikada penaltıdan Cenk Tosun, 78. dakikada Mert Hakan Yandaş, 81 ve 89. dakikalarda ise Youssef En-Nesyri kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe kupaya 2'de 2 ile başladı ve kupadaki puanını 6'ya yükseltti. Kupadaki gruptaki ikinci maçını da kaybeden Erzurumspor ise 0 puanda kaldı.
Grubun bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'ye konuk olurken Erzurumspor evinde İstanbulspor'u ağırlayacak.
FENERBAHÇE'DE 8 DEĞİŞİKLİK
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. maçında Erzurumspor FK'yi konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, son oynadıkları Çaykur Rizespor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 8 değişikliğe gitti.
Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada ligde 11'de görev verdiği İrfan Can Eğribayat, Diego Carlos, Flip Kostic, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'yi yedek soyundururken, Fred'i ise maç kadrosuna dahil etmedi.
Mourinho, bu isimlerin yerine Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Anrderson Talisca ve Cenk Tosun'a formayı verdi.
Ligdeki son maçta ilk 11'de sahaya çıkan Levent Mercan, Milan Skriniar ve Sofyan Amrabat, Erzurumspor FK karşısında da ilk 11'deki yerini korudu.
Fenerbahçe, Erzurumspor FK maçına şu 11'le çıktı:
Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Djiku, Skrinian, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Amrabat, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Talisca, Cenk Tosun.
FENERBAHÇE'DE 9 EKSİK
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Erzurumspor FK maçında 9 oyuncusundan yararlanamadı.
Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Livakovic, Allan Saint-Maximin ve Mert Müldür sakatlıkları, İrfan Can Kahveci ve Dusan Tadic gribal enfeksiyon, Fred de dinlendirildiği için kadroda yer almadı.
Sarı-lacivertli ekipte lisansı dün çıkarılan yeni transfer Ognjen Mimovic de teknik ekip kararıyla Erzurumspor FK maçının kadrosunda olmayan bir diğer isimdi.
SKRINIAR VE TALISCA 11'DE
Fenerbahçe'de yeni transferlerden Milan Skriniar ve Anderson Talisca, Erzurumspor FK karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.
Çaykur Rizespor karşısında da ilk 11 oynayan Skriniar, üst üste ikinci maçında kadrodaki yerini korudu. Anderson Talisca ise sarı-lacivertli formayla ilk kez 11 deneyimi yaşadı.
Fenerbahçe'nin devre arasında kadrona kattığı diğer isimlerden Diego Carlos maça yedek başlarken, Ognjen Mimovic ise kadroda yer almadı.
CENGİZ ÜNDER 11'DE
Fenerbahçe'de Erzurumspor FK karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Cengiz Ünder, sarı-lacivertli takımda 133 gün sonra ilk 11'de şans buldu.
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Ülker Stadı'nda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise karşısında ilk 11 şansı bulan Cengiz Ünder, 133 gün sonra ilk 11'de şans buldu.
Bu sezon ligde 4, UEFA Avrupa Ligi'nde 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 maçta şans bulan milli futbolcu, bu karşılaşmaların 7'sinde oyuna sonradan dahil olmuştu
TALISCA SİFTAH YAPTI
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. maçında Erzurumspor FK'yı konuk eden Fenerbahçe mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.
Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Anderson Talisca, Fenerbahçe formasıyla ilk kez bir maça 11'de başladı.
Brezilyalı futbolcu 11'de başladığı ilk maçı boş geçmedi. Karşılaşmanın 33. dakikasında Mert Hakan Yandaş'ın pasında topla buluşan Talisca yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
Bu gol Talisca'nın Fenerbahçe formasıyla ilk golü olarak da kayıtlara geçti.
Maçın 50. dakikasında sağ çaprazdan ceza alanına giren Cenk Tosun yerde kaldı. Penaltı kararı sonrası topun başına geçen Cenk, skoru 2-0'a getirdi.
Fenerbahçe'de Erzurumspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında 3 stoper birden sakatlandı.
53. dakikada Alexander Djiku sakatlandı ve 55. dakikada yerini Diego Carlos'a bıraktı.
Diego Carlos, yalnızca 6 dakika sonra sakatlık yaşadı ve yerini Yusuf Akçiçek'e bıraktı.
Yusuf Akçiçek, yalnızca 12 dakika oyunda kaldı ve o da sakatlandı, yerini Filip Kostic'e bıraktı.
MERT HAKAN'DAN ŞIK GOL
Maçın 78. dakikasında Mert Hakan Yandaş şık bir gol kaydetti. Sol çaprazda ceza alanı dışında topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın uzak köşeye yaptığı müthiş vuruş ağlarla buluştu.
Maçın 81. dakikasında Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile durumu 4-0'a getirdi. Oğuz Aydın'ın pasıyla sol çaprazdan ceza alanına giren En-Nesyri, kaleciyi geçti ve topu boş ağlara gönderdi. Faslı golcü 89'da attığı gol ile de durumu 5-0'a getirdi.
Fenerbahçe'de 61. dakikada oyuna dahil olan Oğuz Aydın; 78, 81 ve 89. dakikalarda yaptığı asistlerle dikkat çekti.
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
33. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Kaleci Ertuğrul Çetin'in hızlı başlattığın atakta rakip savunmanın eksik yakalanmasından faydalanan Mert Hakan Yandaş, defans arkasına koşan Talisca'yı gördü. Bu oyuncunun kaleciyle karşı karşıya durumda uzak direğe şutunda top ağlara gitti: 1-0.
41. dakikada sağdan Cengiz Ünder'in ortasına altıpasta ön direkte iyi yükselen Djiku'nun kafa vuruşunda top direkten oyun alanına döndü.
49. dakikada sağdan topla ceza sahasına giren Cenk Tosun, Yakup Kırtay'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
50. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Penaltı atışı için topun başına geçen Cenk Tosun, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.
78. dakikada Fenerbahçe 3. golü buldu. Oğuz Aydın'ın pasında ceza yayının hemen gerisinde topu kontrol eden Mert Hakan Yandaş'ın şık şutunda top filelerle buluştu: 3-0.
81. dakikada sarı-lacivertliler farkı 4'e çıkardı. Oğuz Aydın'ın pasında ceza yayı üzerinde topu iyi kontrol ederek içeri giren En-Nesyri, kaleciden sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı boş filelere bıraktı: 4-0.
89. dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. İsmail Yüksek'in arka direğe ortasında Oğuz Aydın'ın altıpasın solunda kafayla indirdiği meşin yuvarlağı En-Nesyri boş kaleye gönderdi: 5-0.
Stat: Ülker
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Samet Çavuş, Samet Özkul
Fenerbahçe: Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Skriniar, Djiku (Dk. 55 Diego Carlos, Dk. 61 Yusuf Akçiçek, Dk. 75 Kostic), İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Amrabat, Levent Mercan, Cengiz Ünder, Talisca (Dk. 61 Oğuz Aydın), Cenk Tosun (Dk. 55 En-Nesyri)
Erzurumspor FK: Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı (Dk. 46 Giorbelidze), Mustafa Yumlu (Dk. 18 Gökhan Akkan), Yakup Kırtay, Celal Hanalp, Salih Sarıkaya, Özgür Sert, Okechukwu (Dk. 73 Batuhan Artarslan), Eren Tozlu (Dk. 60 Koray Kılınç), Mamba, Sylla (Dk. 46 Furkan Özhan)
Goller: Dk. 33 Talisca, Dk. 50 Cenk Tosun (Penaltıdan), Dk. 78 Mert Hakan Yandaş, Dk. 81 ve 89 En-Nesyri (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 52 Djiku, Dk. 71 Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe)
Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta Fenerbahçe'nin gollerini 33. dakikada Anderson Talisca, 50. dakikada penaltıdan Cenk Tosun, 78. dakikada Mert Hakan Yandaş, 81 ve 89. dakikalarda ise Youssef En-Nesyri kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe kupaya 2'de 2 ile başladı ve kupadaki puanını 6'ya yükseltti. Kupadaki gruptaki ikinci maçını da kaybeden Erzurumspor ise 0 puanda kaldı.
Grubun bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'ye konuk olurken Erzurumspor evinde İstanbulspor'u ağırlayacak.
FENERBAHÇE'DE 8 DEĞİŞİKLİK
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. maçında Erzurumspor FK'yi konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, son oynadıkları Çaykur Rizespor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 8 değişikliğe gitti.
Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada ligde 11'de görev verdiği İrfan Can Eğribayat, Diego Carlos, Flip Kostic, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'yi yedek soyundururken, Fred'i ise maç kadrosuna dahil etmedi.
Mourinho, bu isimlerin yerine Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Anrderson Talisca ve Cenk Tosun'a formayı verdi.
Ligdeki son maçta ilk 11'de sahaya çıkan Levent Mercan, Milan Skriniar ve Sofyan Amrabat, Erzurumspor FK karşısında da ilk 11'deki yerini korudu.
Fenerbahçe, Erzurumspor FK maçına şu 11'le çıktı:
Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Djiku, Skrinian, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Amrabat, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Talisca, Cenk Tosun.
FENERBAHÇE'DE 9 EKSİK
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Erzurumspor FK maçında 9 oyuncusundan yararlanamadı.
Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Livakovic, Allan Saint-Maximin ve Mert Müldür sakatlıkları, İrfan Can Kahveci ve Dusan Tadic gribal enfeksiyon, Fred de dinlendirildiği için kadroda yer almadı.
Sarı-lacivertli ekipte lisansı dün çıkarılan yeni transfer Ognjen Mimovic de teknik ekip kararıyla Erzurumspor FK maçının kadrosunda olmayan bir diğer isimdi.
SKRINIAR VE TALISCA 11'DE
Fenerbahçe'de yeni transferlerden Milan Skriniar ve Anderson Talisca, Erzurumspor FK karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.
Çaykur Rizespor karşısında da ilk 11 oynayan Skriniar, üst üste ikinci maçında kadrodaki yerini korudu. Anderson Talisca ise sarı-lacivertli formayla ilk kez 11 deneyimi yaşadı.
Fenerbahçe'nin devre arasında kadrona kattığı diğer isimlerden Diego Carlos maça yedek başlarken, Ognjen Mimovic ise kadroda yer almadı.
CENGİZ ÜNDER 11'DE
Fenerbahçe'de Erzurumspor FK karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Cengiz Ünder, sarı-lacivertli takımda 133 gün sonra ilk 11'de şans buldu.
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Ülker Stadı'nda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise karşısında ilk 11 şansı bulan Cengiz Ünder, 133 gün sonra ilk 11'de şans buldu.
Bu sezon ligde 4, UEFA Avrupa Ligi'nde 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 maçta şans bulan milli futbolcu, bu karşılaşmaların 7'sinde oyuna sonradan dahil olmuştu
TALISCA SİFTAH YAPTI
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. maçında Erzurumspor FK'yı konuk eden Fenerbahçe mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.
Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Anderson Talisca, Fenerbahçe formasıyla ilk kez bir maça 11'de başladı.
Brezilyalı futbolcu 11'de başladığı ilk maçı boş geçmedi. Karşılaşmanın 33. dakikasında Mert Hakan Yandaş'ın pasında topla buluşan Talisca yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
Bu gol Talisca'nın Fenerbahçe formasıyla ilk golü olarak da kayıtlara geçti.
CENK TOSUN SAHNEDE
🌟Anderson Talisca, Fenerbahçe'de hesabı açtı.pic.twitter.com/Q6V9tA7sk8
— Sporxtv (@sporxtv) February 5, 2025
Maçın 50. dakikasında sağ çaprazdan ceza alanına giren Cenk Tosun yerde kaldı. Penaltı kararı sonrası topun başına geçen Cenk, skoru 2-0'a getirdi.
FENERBAHÇE'DE 3 SAKATLIK BİRDEN
Fenerbahçe, 50. dakikada Cenk Tosun'un penaltıdan attığı golle Erzurumspor karşısında farkı ikiye çıkardı.pic.twitter.com/6sWYbnk0mn
— Sporxtv (@sporxtv) February 5, 2025
Fenerbahçe'de Erzurumspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında 3 stoper birden sakatlandı.
53. dakikada Alexander Djiku sakatlandı ve 55. dakikada yerini Diego Carlos'a bıraktı.
Diego Carlos, yalnızca 6 dakika sonra sakatlık yaşadı ve yerini Yusuf Akçiçek'e bıraktı.
Yusuf Akçiçek, yalnızca 12 dakika oyunda kaldı ve o da sakatlandı, yerini Filip Kostic'e bıraktı.
MERT HAKAN'DAN ŞIK GOL
Maçın 78. dakikasında Mert Hakan Yandaş şık bir gol kaydetti. Sol çaprazda ceza alanı dışında topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın uzak köşeye yaptığı müthiş vuruş ağlarla buluştu.
EN-NESYRI DEVAM EDİYOR
Mert Hakan Yandaş, ceza sahası dışından attı.pic.twitter.com/i9Dk9s4F4S
— Sporxtv (@sporxtv) February 5, 2025
Maçın 81. dakikasında Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile durumu 4-0'a getirdi. Oğuz Aydın'ın pasıyla sol çaprazdan ceza alanına giren En-Nesyri, kaleciyi geçti ve topu boş ağlara gönderdi. Faslı golcü 89'da attığı gol ile de durumu 5-0'a getirdi.
Youssef En-Nesyri, kaleciden sıyrılıp Fenerbahçe'nin 4. golünü attı.pic.twitter.com/8OuDFyxnR9
— Sporxtv (@sporxtv) February 5, 2025
OĞUZ AYDIN'DAN 3 ASİST
Kadıköy'de kapanışı En-Nesyri yaptı.pic.twitter.com/uDm7YGPk0c
— Sporxtv (@sporxtv) February 5, 2025
Fenerbahçe'de 61. dakikada oyuna dahil olan Oğuz Aydın; 78, 81 ve 89. dakikalarda yaptığı asistlerle dikkat çekti.
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
33. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Kaleci Ertuğrul Çetin'in hızlı başlattığın atakta rakip savunmanın eksik yakalanmasından faydalanan Mert Hakan Yandaş, defans arkasına koşan Talisca'yı gördü. Bu oyuncunun kaleciyle karşı karşıya durumda uzak direğe şutunda top ağlara gitti: 1-0.
41. dakikada sağdan Cengiz Ünder'in ortasına altıpasta ön direkte iyi yükselen Djiku'nun kafa vuruşunda top direkten oyun alanına döndü.
49. dakikada sağdan topla ceza sahasına giren Cenk Tosun, Yakup Kırtay'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
50. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Penaltı atışı için topun başına geçen Cenk Tosun, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.
78. dakikada Fenerbahçe 3. golü buldu. Oğuz Aydın'ın pasında ceza yayının hemen gerisinde topu kontrol eden Mert Hakan Yandaş'ın şık şutunda top filelerle buluştu: 3-0.
81. dakikada sarı-lacivertliler farkı 4'e çıkardı. Oğuz Aydın'ın pasında ceza yayı üzerinde topu iyi kontrol ederek içeri giren En-Nesyri, kaleciden sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı boş filelere bıraktı: 4-0.
89. dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. İsmail Yüksek'in arka direğe ortasında Oğuz Aydın'ın altıpasın solunda kafayla indirdiği meşin yuvarlağı En-Nesyri boş kaleye gönderdi: 5-0.
Stat: Ülker
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Samet Çavuş, Samet Özkul
Fenerbahçe: Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Skriniar, Djiku (Dk. 55 Diego Carlos, Dk. 61 Yusuf Akçiçek, Dk. 75 Kostic), İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Amrabat, Levent Mercan, Cengiz Ünder, Talisca (Dk. 61 Oğuz Aydın), Cenk Tosun (Dk. 55 En-Nesyri)
Erzurumspor FK: Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı (Dk. 46 Giorbelidze), Mustafa Yumlu (Dk. 18 Gökhan Akkan), Yakup Kırtay, Celal Hanalp, Salih Sarıkaya, Özgür Sert, Okechukwu (Dk. 73 Batuhan Artarslan), Eren Tozlu (Dk. 60 Koray Kılınç), Mamba, Sylla (Dk. 46 Furkan Özhan)
Goller: Dk. 33 Talisca, Dk. 50 Cenk Tosun (Penaltıdan), Dk. 78 Mert Hakan Yandaş, Dk. 81 ve 89 En-Nesyri (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 52 Djiku, Dk. 71 Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe)