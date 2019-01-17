Fenerbahçe kupada 26 maç sonra yenildi

Giresunspor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 26 maç aranın ardından deplasmanda yenildi.
Sarı-lacivertliler, son mağlubiyetini 8 yıl önce 13 Ocak 2011'de Yeni Malatyaspor'a karşı 2-1'lik skorla yaşamıştı.
Fenerbahçe, bu süreçte 17 galibiyet ve 9 beraberlik almıştı.
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Sarı-lacivertliler, son mağlubiyetini 8 yıl önce 13 Ocak 2011'de Yeni Malatyaspor'a karşı 2-1'lik skorla yaşamıştı.
Fenerbahçe, bu süreçte 17 galibiyet ve 9 beraberlik almıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın