  •  
    F.Bahçe'de iki oyuncuya ıslıklı protesto yapıldı!..
  •  
    Galatasaray'a Bony transferi için cevap!..
  •  
    Galatasaray ve Tetteh! Resmi açıklama geldi...
  •  
    Süper Lig'e Chelsea'den "BABA" transfer geldi!..
  •  
    G.Saray, Ozan Kabak'ın yerine stoper getiriyor

Fenerbahçe kupada 26 maç sonra yenildi

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1-0 mağlup oldu ve 26 maç sonra mağlubiyet yaşadı.

Kaynak: AA
Fenerbahçe kupada 26 maç sonra yenildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ocak 2019 23:25
Giresunspor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 26 maç aranın ardından deplasmanda yenildi.

Sarı-lacivertliler, son mağlubiyetini 8 yıl önce 13 Ocak 2011'de Yeni Malatyaspor'a karşı 2-1'lik skorla yaşamıştı.

Fenerbahçe, bu süreçte 17 galibiyet ve 9 beraberlik almıştı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için