Fenerbahçe, kupa için kenetlendi

Ligde 8, kupada 9 sezondur başarılı olamayan Sarı-lacivertliler, Sivasspor'u eleyerek finale yükselmeyi hedefliyor.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; DHA
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Fenerbahçe, kupa için kenetlendi
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22 Mayıs 2023 10:37
Son güncelleme 22 Mayıs 2023 10:39
Sezonun bitimine kısa bir süre kala Fenerbahçe hem ligde hem de kupada iddiasını sürdürüyor.

Ligde bitime 2 hafta kala Galatasaray'ın 5 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertliler öncelikle Ziraat Türkiye Kupası'nı düşünüyor.

Sivas'ta oynanan ilk karşılaşma 0-0 tamamlanmıştı. Kanarya evindeki rövanş maçını kazanarak kupada finale yükselmeyi hedefliyor. Fenerbahçe son olarak 2012-13 sezonunda Trabzonspor'u 1-0'lık skorla mağlup ederek kupayı müzesine götürmüştü. Jorge Jesus ve öğrencileri futboldaki kupa hasretine son vermek istiyorlar.

JESUS ÖNEM VERİYOR

Sarı - lacivertlilerin hocası Jorge Jesus, Ziraat Türkiye Kupası'nı büyük önem veriyor. Portekizli hoca, kalsa da gitse de Fenerbahçe müzesine en azından 1 kupa getirmeyi hedefliyor. Öğrencilerini de motive ediyor. 

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