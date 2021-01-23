Fenerbahçe, küme düşme adaylarına şans tanımadı!

Fenerbahçe, ligin son sıralarında bulunan takımlara karşı rahat galibiyetler alırken, bunu Kayserispor karşılaşmasında da devam ettirmek istiyor.



Süper Lig'de 9 ile 14. haftalar arası 6 maçta 4 yenilgi alan Fenerbahçe, bir anda krize girmişti. Erol Bulut bile sorgulanırken, son 1 aylık süreçte işler değişti. Son yenilgisini 14. haftada 19 Aralık 2020 tarihinde deplasmanda 3-1'le Gaziantep'e karşı alan sarı-lacivertliler, artık zirvenin en güçlü adayı oldu.



Krizi çabuk atlatan sarı-lacivertli takım, tam tersi bir grafik çizip, son 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik aldı. 1 ay farkla bu kadar ciddi bir değişim, herkesin takdirini kazandı, umutları artırdı.



DEVİR DEĞİŞTİ



Ligin son 6 sıradaki takımıyla 5 maç yapan ve hepsinden 3 puan çıkaran Erol Bulut'un ekibi, şimdi Kayserispor'la karşılaşıyor. Pazartesi günü oynanacak mücadele ile 16 ila 21. sıra takımları arasındaki maçlar bitecek, ligin ilk yarısı sonlanacak.



Eğer Fenerbahçe, Kayserispor'u da yenerse küme düşme hattındaki takımlarla yaptığı 6 maçtan firesiz 18 puan çıkarıp, lig yarışında önemli bir artıyı hanesine katacak. Özellikle son 7 yıllık dilimde şampiyonluk yarışları kaybedilirken hep alt sıralarda ya da küme düşen takımlara kaptırılan puanların acısı yaşanıyordu. Bu sezon tam tersi bir grafik çiziliyor.



