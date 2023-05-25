Fenerbahçe kulüp gol rekorunu kırdı!

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, sezon tamamlandığında tüm kulvarlardaki en golcü sezonuna ulaşmış olacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe kulüp gol rekorunu kırdı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Mayıs 2023 01:09
Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor'u yarı finalde 3-0 yenerek finale yükselen Fenerbahçe kulüp rekoru kırdı.

TARİHİN EN GOLCÜ SEZONU

Bu sezon oynadığı 52 resmi maçta 119 gol atan sarı-lacivertliler ligin son haftasında hükmen 3-0 kazanacağı Gaziantep FK maçı ile birlikte sezonu en az 122 gol ile tamamlamayı başardı ve kulüp tarihinin en golcü sezonuna ulaştı.

88-89 SEZONU GEÇİLDİ

Fenerbahçe, tarihi boyunca sadece 1988-89 sezonunda 47 resmi maçta 121 gole ulaşmıştı ve o sezondan bu yana bu sayı geçilememişti. Sarı-lacivertli ekibin bu sezon hükmen kazanacağı Gaziantep FK maçı dışında 3 resmi maçı daha bulunuyor.



 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery