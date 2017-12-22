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Fenerbahçe Kulübü, ilk başkanını unutmadı

Fenerbahçe Kulübünün ilk başkanı Ziya Songülen için yapılan anıt mezarın açılış töreni gerçekleşti.

Kaynak: AA
Fenerbahçe Kulübü, ilk başkanını unutmadı
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22 Aralık 2017 13:17
Fenerbahçe Kulübünün ilk başkanı Ziya Songülen için yapılan anıt mezarın açılış töreni gerçekleşti.

Fenerbahçe Kulübü'nü kuran üç kişiden biri olan ve 1907-1908 yıllarında ilk başkanlık görevini üstlenen Songülen için Aşiyan Mezarlığı'nda anıt mezar yapıldı.

Törene Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, kulübün genel sekreteri Mahmut Uslu, yöneticiler, Songülen ailesi, sarı-lacivertlilerin altyapı sporcuları, taraftarlar ve Ziya Songülen'in sevenleri katıldı.

Törende bir konuşma yapan Aziz Yıldırım, 110 yıl önce Ziya Songülen ve arkadaşlarının Türk ulusuna Fenerbahçe sevgisini aşıladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe, 9 dalda faaliyet gösteren, binlerce sporcusu, yüzlerce derneği olan bir kulüp. Fenerbahçe, olimpiyatları en çok sporcu gönderen öncü kulüp olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin en görkemli ve en başarılı kulübüdür. Fenerbahçe, kuruluşundan beri sorumluluklarının bilincinde olan ülkedeki en önemli sivil toplum örgütüdür. Rahmetle andığımız başkanımız Ziya Bey'in sayesinde bu yüce sevgiyi tadıp muhteşem bir camianın mensupları olduk. Arkadaşlarıyla yaktığı meşale emin ellerde. Fenerbahçe'nin istikbali parlaktır, açtığınız kutsal yol aydınlıktır. Andımız olsun ki istikbalde de Fenerbahçe yüce Atatürk'ün sözleriyle çalışacak ve övüncektir. Camiamız adına başkanımıza şükranlarımızı sunuyorum."

Tören, Kuran-ı Kerim'in okunması ve mezara çiçek bırakılmasıyla sona erdi.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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