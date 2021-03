Fenerbahçe Kulübü, geleceğin olimpik sporcularını yetiştiriyor

Fenerbahçe Doğuş Yelken Şube Sorumlusu Selma Rodopman, sarı-lacivertli kulübün hem bugünün hem de geleceğin olimpik sporcularını yetiştirmek için çalıştığını söyledi.



AA muhabirine açıklamada bulunan Rodopman, Fenerbahçe'nin amatör branşlarda Türkiye'nin lokomotif kulübü olduğunu dile getirdi.



Yelkenin gelişmesi adına sadece bir kulübün yeterli olmadığını vurgulayan Rodopman, "Biz sadece bugünün değil, aynı zamanda geleceğin olimpik yelkencilerini yetiştiriyoruz. Bir sonraki 4 yılın planını da yapmıştık. Fenerbahçe ve Doğuş gibi iki büyük markanın bir arada olması, sporda yelkenin markalaşması adına büyük önem taşıyor. Sadece bir kulübün iyi olması yeterli değil, hep birlikte gelişmek gerekiyor." diye konuştu.



- "Şampiyonlar ve rekortmenler fabrikası"



Selma Rodopman, amatör sporlarda Fenerbahçe'nin çok önemli bir noktada olduğuna dikkati çekti.



Fenerbahçe'nin olimpiyatlara en fazla sporcu gönderen kulüplerden biri olduğunu ve bunun amatör sporlara verilen önemi gösterdiğini anlatan Rodopman, "Fenerbahçe, her alanda her zaman sporculara destek olmakta ve örnek teşkil etmekte. Fenerbahçe'yi şampiyonlar ve rekortmenler fabrikası şeklinde özetleyebiliriz. Fenerbahçe'nin Türk sporuna uzun yıllardır süren yatırımlarının sonuçlarını alıyoruz." ifadelerini kullandı.



Rodopman, pandemi döneminde tüm sporcuları için farklı programlar hazırladıklarını aktararak, "Olimpiyatlara yürüdüğümüz yol değişmedi, sadece antrenman şartlarımız değişti. Kota yolunda devam eden 7 sporcumuz var ve hepsinin çalışmaları sürdü. Türkiye'nin yelkendeki ilk olimpiyat madalyasını ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



- "Başkanımızın güveni ve desteği hepimizi yüreklendiriyor"



Sarı-lacivertli idareci, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un amatör sporlara büyük önem verdiğini kaydetti.



Sporda sürdürülebilir başarının iyi bir planlama ve mali destekle olabileceğini anlatan Rodopman, "Başkanımızın desteği olmasa, bugünkü noktada zor bulunurduk. Desteğini her zaman yanımızda hissediyoruz. Buradan kendisine teşekkür etmek isterim. Başkanımızın güveni ve inancı hepimizi yüreklendiriyor." şeklinde konuştu.



Sponsorluk desteğinden ötürü Doğuş Grubuna ve yönetim kurulu başkanı Ferit Şahenk'e teşekkür eden Rodopman, "Planlamamızı yaptıktan sonra sponsor arayışına girdik. Doğuş Grubundan bu sponsorluk desteği geldi. 4 yıllık bir anlaşma imzaladık. Yaptığımız anlaşma, kapsamıyla Türk yelkenciliğinde bir ilk ve bu nedenle çok önemli. Biz Doğuş Grubu ile olimpiyat madalyası hedefinde bir araya geldik ve çok güzel bir sinerji oluştu. Umuyorum sonuçta da olimpiyatlara adımızı yazdıracağız. Sponsorumuzun kaynak oluşturmasıyla, kısa, orta ve uzun vadeli planlarımızı yaptık. Hedeflerimiz, ilk 2 yılda ilk 15, üçüncü yılda ilk 10 ve dördüncü seneden sonrada ilk 5'te olacak sporculardı. Gurur ve mutlulukla söyleyebilirim ki sporcularımız bu hedeflerine çok daha erken ulaştı." açıklamasını yaptı.



Yelken sporunun, çocukların fiziksel ve mental gelişimi açısından önemini anlatan Rodopman, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Hiçbir branşta 7 yaşında bir çocuğa, 'Al bunu kullan, şartlara göre rotanı çiz.' diyemezsiniz. Yelken, 3 boyutlu düşünme, stratejik düşünme, analitik düşünme, zamanı etkin ve yetkin kullanma ile kendi başına karar alabilme yetilerini veriyor.

Bir sporcu parkurda yüzlerce karar alıyor ve bunların sonuçlarını anında görüyor. Yelkeni aslında hayata benzetmek mümkün. Önceki yarış kötü olabilir ama 10 dakika sonra yeni yarış başlıyor. Sizin yenilenerek hayatta ilerlemeniz gerekiyor. Yelken çocuklara bu yönden diğer sporlardan daha fazla beceri verebiliyor. Su üstünde satranç gibi diyebiliriz. İyi öğrenciler genelde iyi yelkenci de oluyor."



- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı



8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bir mesaj veren Selma Rodopman, kadına yönelik şiddete tepkisini dile getirdi.



Rodopman, "Kadına karşı şiddetin amasız, fakatsız son bulması tek ve yegane talebimiz. Bugün bunu konuşmak dahi insanın vicdanını rahatsız ediyor.

Ülke olarak bu vicdani rahatsızlığın hepimizi derinden etkilediği bu gündemde kulübüm Fenerbahçe'nin vurguladığı gibi; 'Susma, Haykır! Kadına Şiddete Hayır!' diyorum. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." diyerek sözlerini tamamladı.