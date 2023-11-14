Fenerbahçe, kulübeden istediğini alamadı

FENERBAHÇE HABERLERİ: Trabzon ve Adana Demir maçlarında 5 puan bırakan Fenerbahçe, yedeklerden istediği verimi alamadı. Kent, Umut, Batshuayi ve Cengiz, kulübeden oyuna girip sıfır çekti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Fenerbahçe, kulübeden istediğini alamadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Kasım 2023 13:24
Önemli yıldızların yokluğunda Trabzonspor'un (3-2) ardından Adana Demirspor (0-0) maçında da kazanamayan ve 2023 yılında ligde ilk kez üst üste iki maçta puan kaybı yaşayan Fenerbahçe, bu sezon yedeklerinden istediği performansı alamıyor.

Süper Lig'de geride kalan 12 hafta itibarıyla teknik direktör İsmail Kartal, 56 değişiklikten sadece 3 gol katkısı bulabildi. İrfan Can Kahveci, King ve Szymanski sonradan girip tabelayı değiştirdi. Özellikle son iki karşılaşmada oyunun sıkıştığı anlarda yapılan kritik hamleler sahada skor anlamında sonuç getirmedi.

JESUS DÖNEMİNDE 16 GOL GELMİŞTİ

Geçen sezon çokça eleştirilen teknik direktör Jorge Jesus, F.Bahçe'yi kulübeden en çok gol çıkartan takım (16) yapmıştı. 81 golle ligde, ağları en fazla sarsan ekibi sarılacivertlilerde tabelanın %20 'sini sonradan giren oyuncular değiştirdi. Satılan Rossi ile Arda Güler'in başrolde olduğu banchten Portekizli hoca, tam 16 gol katkısı aldı. İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'sinde bu sezon yedek güçler olumlu randıman veremedi. Ryan Kent, Umut Nayir, Michy Batshuayi ve Cengiz Ünder gibi isimler benzer etki yapamadı ve sonradan girdikleri maçlarda sıfır çektiler.



F.BAHÇE'DEN TARİHİ PERFORMANS

Adana Demir ile 0-0 beraber kalan ve aldığı 1 puanla averajla liderlik koltuğunu yeniden eline geçiren Fenerbahçe, bu sezon oynadığı 6 deplasman maçında kalesinde hiç gol görmedi. Sarı-lacivertliler, bu alanda Avrupa'da da zirveye çıktı. Avrupa'nın 10 büyük liginde 6 dış sahada bu başarıyı yakalayan takım olmadı. Türkiye'de Kanarya'nın performansını 64 yıl önce 1959'daki ilk lig sezonunda Galatasaray göstermişti. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery