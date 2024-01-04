Fenerbahçe: 'Kul hakkı yiyen iftiracı, günahkar!'

İKİNCİ AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe, bu açıklamadan dakikalar sonra ikinci bir açıklama yaptı. Bu açıklamada ise şu ifadeler yer aldı;



"Abdülkadir Selvi isimli şahsın, CNN Türk ekranlarında dile getirdiği iddialar ile ilgili Demirören Medya TV Grup Başkanı Sayın Murat Yancı'ya gönderdiğimiz mektubu, kamuoyunun bilgi ve dikkatine sunuyoruz.

Sayın Murat YANCI,

Demirören Medya TV Grup Başkanı

Size bir konuda duyduğumuz rahatsızlığı paylaşmak adına ulaşıyoruz. Mektubumuzun konusu bağlamında; Grup Başkanı olduğunuz CNN Türk ekranlarında, Fulya Öztürk moderatörlüğünde 1 Ocak 2024 tarihinde yayınlanan "

Akıl Çemberi

" adlı programda, Abdülkadir Selvi tarafından bir iddia dile getirilmiştir.

İlgili kişinin iddiası; Süper Kupa maçının Suudi Arabistan'da oynanmasını Başkanımız Ali Y. Koç'un istediğidir.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) konu ile ilgili 29 Kasım 2023'te yaptığı resmi açıklamada Turkcell Süper Kupa'nın yurt dışında oynanması projesi ve yetkisinin TFF'ye ait olduğunu, maçın Suudi Arabistan'da oynanması fikrinin Sayın Ali Koç'a ait olduğu iddiasının gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmadığını tüm kamuoyu ile paylaşmıştır.

İlgili açıklamayı ekte paylaşıyoruz.

Konu ile ilgili resmi bir açıklama olmasına ve bu açıklamayı program sırasında pek çok yazışma ile CNN Türk yetkilileriyle paylaşmamıza rağmen milyonların izlediği bir yayında Başkanımız Ali Y. Koç ile ilgili manipülatif söylemler ortaya konmaya, bu yalan iddialar alt bantta yer almaya devam etmiştir.

Bahsi geçen yorumcunun bu söylemleri haksız itham ve isnattan başka bir anlam taşımamaktadır.

Bu tavır ve yaklaşım, Kulübümüzü ve yayını takip eden Fenerbahçelileri ciddi anlamda rahatsız etmiştir. Nitekim bu rahatsızlık sosyal medya mecralarında da yansıma bulmuştur.

Ülkemizde yaptığı yayınlarla milyonlara ulaşan mecralardan biri olan, ilgili ismin gerçek dışı iddialarını da ekranlarına taşıyan CNN Türk'ün, Kulübümüzün bu hassasiyeti doğrultusunda gereken düzeltmeyi yapmasını rica ederiz.

Saygılarımızla,

Burak Ç. Kızılhan

Genel Sekreter

Yönetim Kurulu Üyesi "