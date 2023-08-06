Fenerbahçe, Krunic için gemileri yaktı

Fenerbahçe Transfer Haberleri: Orta saha transferinde ısrarını sürdüren Fenerbahçe, İtalyan devinin Krunic için yüksek bonservis bedeli konusundaki inadını kırmak istiyor. Sarı-lacivertliler, Milan'ın kapısını başka bir teklifle tekrar çalacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe, Krunic için gemileri yaktı
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06 Ağustos 2023 09:56
Son güncelleme 06 Ağustos 2023 10:36
Yeni sezon öncesi transfer görüşmelerini tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'de yönetim, teknik direktör İsmail Kartal'ın da istediği oyunculardan Rade Krunic konusunda ısrarını sürdürmeye devam ediyor.

Merkez orta saha pozisyonundaki Krunic için vatandaşı Edin Dzeko'yu ikna sürecinde devreye sokan ve 29 yaşındaki oyuncu ile yıllık 3 milyon Euro üzerinden el sıkışan Sarı-Lacivertliler, Milan'ın inadını kırmak için yeni bir teklif hazırlığı içerisine girdi. Krunic, Türkiye'ye gitmek konusunda kulübüne baskı yapıyor.

İtalyan devi, kontratı 2025'te bitecek olan Boşnak yıldız için 12 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli talep ediyor.



İlk teklif kabul görmemişti

Bonserviste bu kadar yüksek rakamlara çıkmayı düşünmeyen Kanarya'nın ilk görüşmedeki 5 milyon Euro'luk teklifi kabul görmemişti. Fenerbahçe'nin kurmayları, önümüzdeki hafta Krunic için yeni bir öneriyle Milan'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Yeni Teklif; 7 Milyon euro

Kanarya'nın, İtalyanlar'a bu kez bonuslar hariç; taksitler halinde ödemek şartıyla yaklaşık 7 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli sunacağı konuşuluyor. Karşı tarafın bu rakama sıcak bakması durumunda, transferin mutlu sonla bitme ihtimalinin yüksek olacağı düşünülüyor. 

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