Fenerbahçe, kritik viraj öncesi tek yürek!

Spor Toto Süper Lig'de sezon sonuna yaklaşılırken kritik karşılaşmalardan biri de Kadıköy'de oynanacak.
Dört Büyükler arasında iki kulvarda birden yarışan tek takım olan Kanarya sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertlilerin tek hedefi sezonun ilk derbi galibiyetini almak ve lider Galatasaray'ı takibini sürdürmek. Bu önemli randevu öncesinde de camiada tam anlamıyla bir kenetlenme yaşanıyor.
Samandıra'ya büyük bir heyecan ve hırs hakim. Jorge Jesus ve öğrencileri, Trabzonspor'u devirerek sezonun son virajına moralli girmeyi hedefliyor.
PEŞİNİ BIRAKMAYACAK
Fenerbahçe'de yönetim, teknik heyet ve kaptanlar, sürekli takımla konuşuyor. Sarı-lacivertli camiada herkes şampiyonluk yarışının son ana kadar süreceğine inanıyor.
Futbolcular, son düdüğe kadar Galatasaray'ın peşini bırakmamaya kararlı. Taraftarlar da Trabzonspor maçına özel hazırlıklar yapıyor. Tribünler geçmiş maçlarda yönetime, teknik heyete ve bazı futbolculara olan tepkilerini geri plana atmış durumdalar.
Perşembe günü, 50 bin taraftar statta yerini alacak ve takımlarını güçle şekilde destekleyecekler.
Dört Büyükler arasında iki kulvarda birden yarışan tek takım olan Kanarya sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertlilerin tek hedefi sezonun ilk derbi galibiyetini almak ve lider Galatasaray'ı takibini sürdürmek. Bu önemli randevu öncesinde de camiada tam anlamıyla bir kenetlenme yaşanıyor.
Samandıra'ya büyük bir heyecan ve hırs hakim. Jorge Jesus ve öğrencileri, Trabzonspor'u devirerek sezonun son virajına moralli girmeyi hedefliyor.
PEŞİNİ BIRAKMAYACAK
Fenerbahçe'de yönetim, teknik heyet ve kaptanlar, sürekli takımla konuşuyor. Sarı-lacivertli camiada herkes şampiyonluk yarışının son ana kadar süreceğine inanıyor.
Futbolcular, son düdüğe kadar Galatasaray'ın peşini bırakmamaya kararlı. Taraftarlar da Trabzonspor maçına özel hazırlıklar yapıyor. Tribünler geçmiş maçlarda yönetime, teknik heyete ve bazı futbolculara olan tepkilerini geri plana atmış durumdalar.
Perşembe günü, 50 bin taraftar statta yerini alacak ve takımlarını güçle şekilde destekleyecekler.