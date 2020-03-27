Fenerbahçe, Kovid-19 sonuçlarını bekliyor

Fenerbahçe, Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek olan koronavirüs test sonuçlarını bekliyor.

Fenerbahçe, Kovid-19 sonuçlarını bekliyor
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27 Mart 2020 13:03
Basketbol şubesinde 6, futbol takımında 2 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bu isimlerden bir kez daha örnekler alınarak Sağlık Bakanlığı'na gönderildi.

Sarı- Lacivertliler'in şimdi gözü kulağı bakanlıktan gelecek sonuçta. Herkes umutla ikinci testlerin negatif çıkmasını bekliyor. Ancak yine pozitif sonuç gelirse, 8 kişinin başlanmış olan tedavilerine hız verilecek.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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