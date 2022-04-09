Fenerbahçe, kötü derbi serisini bitirmek istiyor

En son Dick Advocaat döneminde Galatasaray'ı Kadıköy'de yenen Fenerbahçe, kötü serisine son vermek istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, kötü derbi serisini bitirmek istiyor
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09 Nisan 2022 12:00
Fenerbahçe, Kadıköy'de Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı uzun süren yenilmezlik serileri yakalamıştı. Bunların hepsi yakın zamanda sona erdi. Hatta tam tersi, kötü seriler başladı.

Sarı-Lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ı sahasında son 4 lig maçında da yenemedi. Aslan'ı Kadıköy'de son deviren teknik adam Dick Advcoaat'tı.

Cim Bom'a karşı Ülker Stadı'nda 2 beraberlik alan Fenerbahçe, son 2 maçı ise kaybetti. Sarı-Lacivertliler bu kötü seriye son vermeye kararlı.

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