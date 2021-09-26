Fenerbahçe koşu istatistikleriyle göz kamaştırıyor

Fenerbahçe'nin koşu istatistikleri geçtiğimiz yıla göre bir hayli yükselmiş durumda. Fenerbahçe, ligde oynadığı 6 maçta ortalama 115 km. koşu mesafesi katetti.



Sarı-Lacivertliler Adana Demirspor maçında 117, Antalya maçında 112, Altay maçında 113, Sivas maçında 114, Başakşehir'e karşı 117 ve son Giresun karşılaşmasında da 116 km. koştu.



Maç başına en çok mesafe kateden isim ise 34 yaşındaki Brezilyalı ön libero Luiz Gustavo oldu.



