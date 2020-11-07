Fenerbahçe - Konyaspor: Muhtemel 11

Süper Lig'de 8. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Alanyaspor kozlarını paylaşıyor.



Ülker Stadyumu'nda 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Maçı beIN Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.



Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'nin oynadığı 7 maçın ardından 17 puanı bulunurken Konyaspor'un ise 6 maç sonunda 6 puanı bulunuyor.



İki takımın eksikleri



Fenerbahçe'de sakatlık geçiiren Sosa'nın yanı sıra takımdan ayrı çalışan Dirar ile cezalı olan Sinan Gümüş kadroda yer almayacak.



Konyaspor'da ise adı açıklanmayan 1 oyuncu koronaviruse yakalanmıştı. Öte yandan Uğur Demirok, Ahmet Çalık ve Marin Anicic, Ömer Ali Şahiner, Amir Hadziahmetovic ve Volkan Fındıklı'nın da sakatlıkları bulunuyor.



Muhtemel 11'ler



Fenerbaçe

Altay

Gökhan

Serdar

Tisserand

Caner

Ozan

Gustavo

Valencia

Pelkas

Perotti

Samatta



Konyaspor

Sehic

Skubic

Adil

Abdülkerim

Guilherme

Jevtovic

Oğuz Kağan

Miya

Shengelia

Alper

Kravets



39. kez karşı karşıya



Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'de 7 Kasım Cumartesi günü 39. kez karşı karşıya gelecek.



Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 38 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 5 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini toplamda 30 kez yendi, taraflar arasında yalnızca 3 maç berabere sonuçlandı.



Fenerbahçe'nin toplam 102 golüne, Konyaspor 42 golle yanıt verdi.



Konyaspor deplasmanda bir kez kazandı



Fenerbahçe ile Konyaspor, İstanbul'da daha önce 19 lig maçında karşılaştı.



Sarı-lacivertliler, evindeki 17 maçı kazandı, sadece 2016-2017 sezonunda 3-2'lik skorla mağlup oldu, bir kez de berabere kaldı.



İstanbul'da Fenerbahçe 58 gol attı, kalesinde 18 gol gördü.



Farklı skorlar



Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.



Konyaspor ise Fenerbahçe karşısındaki 4 galibiyetini 4-2, 2-1 ve 2 kez 3-2'lik sonuçlarla elde etti.



Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor'a 7 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.



