Fenerbahçe - Konyaspor: Muhtemel 11

Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, sahasında Konyaspor'u ağırlıyor.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe - Konyaspor: Muhtemel 11
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25 Şubat 2023 02:21
Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, Arabam.com Konyaspor ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Sarı-lacivertliler, ligde 3 maçlık galibiyet serisinin ardından çok tartışılan hakem kararlarının yaşandığı Adana Demirspor deplasmanında 2 puan kaybetmişti. Söz konusu puan kaybıyla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe, Konyaspor'u yenerek zirve yolunda puan kaybı yaşamamayı hedefliyor.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, haftaya 45 puanla 2. sırada giriyor.

Eksikler

Fenerbahçe'de Arabam.com Konyaspor maçında teknik direktör Jorge Jesus, cezası nedeniyle kulübedeki yerini alamayacak. Sarı lacivertliler'de takımın başında ise Joao de Deus görev alacak. Öte yandan Batshuayi de sarı kart cezası sebebiyle kadroda yer almayacak.

Konyaspor'da ise yeni transferlerden Mahir Emreli, Marlos Moreno, Alejandro Pozuelo ve Metehan Mert lisansları 6 Şubat'tan sonra çıkartıldığı için zorlu mücadelede oynayamayacak. Öte yandan Bruno Paz sarı kart cezalısı.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe
Altay. Ferdi, Samet, Szalai, Oosterwolde. Arao, Crespo, Lincoln, İrfan Can, Valencia, King



Konyaspor
Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Oğulcan, Bouchalakis, Muric, Michalak, Diouf

44. kez karşı karşıya

Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig tarihinde daha önce 43 kez karşı karşıya geldi.

Bu karşılaşmaların 32'sinden galibiyet çıkaran Fenerbahçe'ye karşılık Konyaspor ise 8 galibiyet buldu. 3 karşılaşma ise eşitlikle tamamlandı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı 1-0 kaybeden Fenerbahçe sezonun ilk yenilgisini yaşatmıştı.

Sınırda 7 isim var

Fenerbahçe'de Arabam.com Konyaspor mücadelesi öncesinde 7 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc ve Emre Mor, kart görmeleri durumunda Kayseri deplasmanında mücadele edemeyecek.

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