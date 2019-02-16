Fenerbahçe - Konyaspor maçında penaltı beklentisi!

Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçının 24. dakikasında sarı lacivertli ekip, penaltı bekledi.
Slimani'nin sol kanattan açtığı ortada Jailson ile Konyaspor'un sol beki Zuta birlikte topa yükseldi ve Jailson yerde kaldı.
VAR hakemleri ile görüşen maçın hakemi Fırat Aydınus, ardından pozisyonu kendisi izledi. VAR monitörlerinden pozisyonu izleyen Aydınus, oyunu devam ettirdi.
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Slimani'nin sol kanattan açtığı ortada Jailson ile Konyaspor'un sol beki Zuta birlikte topa yükseldi ve Jailson yerde kaldı.
VAR hakemleri ile görüşen maçın hakemi Fırat Aydınus, ardından pozisyonu kendisi izledi. VAR monitörlerinden pozisyonu izleyen Aydınus, oyunu devam ettirdi.
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