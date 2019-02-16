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Fenerbahçe - Konyaspor maçında penaltı beklentisi!

Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor arasında oynanan maçta Fenerbahçe penaltı bekledi. Pozisyonu VAR'dan izleyen Fırat Aydınus ise devam kararı verdi.

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe - Konyaspor maçında penaltı beklentisi!
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16 Şubat 2019 19:34
Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçının 24. dakikasında sarı lacivertli ekip, penaltı bekledi.

Slimani'nin sol kanattan açtığı ortada Jailson ile Konyaspor'un sol beki Zuta birlikte topa yükseldi ve Jailson yerde kaldı.

VAR hakemleri ile görüşen maçın hakemi Fırat Aydınus, ardından pozisyonu kendisi izledi. VAR monitörlerinden pozisyonu izleyen Aydınus, oyunu devam ettirdi.

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