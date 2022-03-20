Fenerbahçe Konyaspor maçı İZLE (bein sports izle linki)

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20 Mart 2022 18:44
Fenerbahçe Konyaspor maçı İZLE (bein sports izle linki)
Süper Lig Fenerbahçe Konya maçı beIN Sports izle! Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇI CANLI, TIKLA






Fenerbahçe Konyaspor maçı öncesi son durum

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, kendi sahasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak.

Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Erkan Engin.

Süper Lig'de son haftalarda sergilediği performansla çıkışa geçen Fenerbahçe, 5 müsabakada 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Geride kalan 29 haftada hanesine 50 puan yazdıran sarı-lacivertli ekip, 3. sırada bulunuyor. Konyaspor ise 29 hafta sonunda 55 puanla ikinci sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Konyaspor 2-1 kazanmıştı.

Muhtemel 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar, Min Jae Kim, Szalai, Crespo, Zajc, İrfan, Mesut, Rossi, Serdar



 

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Anicic, Guilherme, Soner, Oğulcan, Hadziahmetovic, Bytyqi, Rahmanovic, Cikalleshi



Mert Hakan ve Ferdi forma giyemeyecek

Fenerbahçe'de 2 futbolcu, Konyaspor karşısında görev yapamayacak.

Sarı-lacivertlilerde cezalı Mert Hakan Yandaş ile sakatlığı bulunan Ferdi Kadıoğlu, takımdaki yerlerini alamayacak.

Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci ve Filip Novak ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üç futbolcu, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 31. haftada Yukatel Kayserispor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

Farklı skorlar

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.

Sarı-lacivertliler, Konyaspor'a 7 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.

42. randevu

Fenerbahçe ve Konyaspor, Süper Lig'de 41 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 31'ini Fenerbahçe, 7'sini ise Konyaspor kazandı. Üç müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-lacivertli takım 106 kez fileleri havalandırdı, yeşil-beyazlı ekip ise 46 gol kaydetti.

FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇI HANGİ RADYODA?

Fenerbahçe ile Konyaspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TIKLA, FENERBAHÇE KONYASPOR  MAÇINI CANLI DİNLE

FENERBAHÇE KONYASPOR BEIN SPORTS HABER İZLE



İstanbul'daki maçlar

Fenerbahçe, Süper Lig'de Konyaspor'u 20 kez konuk etti.

Sarı-lacivertli takım, sahasında oynadığı maçlarda 17 galibiyet aldı. Konyaspor deplasmanda 2 kez galip geldi. İki takım arasında Kadıköy'de oynanan 1 müsabaka ise berabere tamamlandı.

İstanbul'da Fenerbahçe 58 gol atarken, yeşil-beyazlılar ise 20 kez ağları sarstı.


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